‘Lenovo verovert eerste plaats in groeiende pc-markt’

Computerfabrikant Lenovo wipt over HP Inc en mag zich voor het tweede kwartaal van dit jaar de grootste pc-fabrikant ter wereld noemen. Lenovo behaalt die plaats in een markt die opnieuw voorzichtig groeit.

De pc-markt groeit, en daar plukt Lenovo het meeste vruchten van. Tot die conclusie komen zowel Gartner als IDC. De markt zou in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,5 procent gegroeid zijn tegenover het vorige kwartaal, en 4,5 procent tegenover Q2 2018. Windows 10 is de voornaamste katalysator van de groei. Vooral de vernieuwing van de zakelijke laptopvloot is goed voor de omzet. Met het einde van de Windows 7-ondersteuning in zicht, kijken organisaties naar een vernieuwing van zowel hardware als software.

Bovendien daalt het cpu tekort veroorzaakt door de te beperkte productiecapaciteit van Intel. De chipfabrikant heeft zijn zaken nog steeds niet op orde, maar het ziet er naar uit dat het ergste voorbij is. Gartner merkt nog op dat het tekort zeker niet in het nadeel van de grote pc-fabrikanten heeft gespeeld. Zij konden doorgaans de nodige chips bemachtigen, terwijl kleinere OEM’s de dupe waren.

Lenovo kampioen

De grote spelers, dat zijn traditioneel HP Inc, Lenovo en Dell. HP is doorgaans de grootste, maar in Q2 gaat Lenovo met 25 procent van het marktaandeel lopen. HP volgt op 22, 2 procent, Dell neemt 16,9 procent van de totale verkoop voor zijn rekening. Apple, Acer en Asus halen allemaal vijf à zes procent. In de cijfers zijn desktops en laptops inbegrepen, waaronder ook hybrides zoals de Surface van Microsoft of de Elite x2 van HP. Chromebooks of tablets zoals de iPad tellen niet mee.

IDC merkt op dat Lenovo de koppositie behaalt omdat het internationaal een aantal belangrijke en grote aanbestedingen heeft gewonnen. Zo mag de Chinese laptopbouwer de toestellen voor het Indische ELCOT leveren. Bovendien heeft Lenovo meer toestellen dan gewoonlijk naar het kanaal verscheept in een poging eventuele extra Amerikaanse tarieven voor te zijn. Dergelijke verscheepte toestellen worden ook meegenomen in de cijfers.

Windows 10

Dat de pc-markt opnieuw in een opwaartse trend zit, toont het succes van Windows 10 en bijhorende creatievere vormfactoren aan. De markt zat lang in het slop door het uitblijven van een incentive om te upgraden. Steeds mooiere, slankere en meer veelzijdige toestellen, ook in het zakelijke segment, maken dat het opnieuw aantrekkelijk is om nieuwe toestellen aan te schaffen.