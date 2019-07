Microsoft Teams is met 19 miljoen gebruikers populairder dan Slack

Wereldwijd gebruiken meer dan 19 miljoen mensen Microsoft Teams, waarvan ruim 13 miljoen dagelijks. Hiermee overstijgt de chatdienst van Microsoft die van concurrent Slack, die een totaal van 10 miljoen dagelijkse gebruikers kent.

De softwaregigant lanceerde het communicatie- en samenwerkingsplatform begin 2017 en maakte deze onderdeel van Office 365. Sinds maart gebruiken meer dan 500.000 organisaties Microsoft Teams, waaronder 91 procent van de Fortune 100-bedrijven, aldus Silicon Angle.

Onderdeel Office 365

Het overwicht van teams op de markt voor communicatie- en samenwerkingsplatformen mag opmerkelijk worden genoemd. Iets wat ook duidelijk zichtbaar wordt in onderstaande diagram (afkomstig van Microsoft) waarop gebruikersnummers van zowel Slack als Microsoft staan afgebeeld. Terwijl ook Slack een groei laat zien, is die van de softwaregigant sinds augustus vorig jaar aanzienlijk groter.

Wel dient er gezegd te worden dat het bundelen van de chatdienst met Office 365 Microsoft een voordeel oplevert bij grootzakelijke bedrijven. Slack daarentegen is een op zichzelf staande service waar apart voor betaald dient te worden. Hierdoor is deze oplossing wel populairder bij kleinere bedrijven, die mogelijk geen Office 365-abonnementen hebben.

Geprioriteerde communicatie

Met het bekendmaken van gebruikersaantallen kondigde Microsoft ook meteen een aantal nieuwe functies binnen Teams aan. Structurele innovatie bij Teams kan dan ook als sleutelfactor worden gezien voor de snelle groei. Zo behoort prioritaire communicatie nu tot een mogelijkheid, inclusief prioriteitsmeldingen en leesbevestigingen. Bovendien is er nu ook een nieuwe aankondigingsfunctie beschikbaar en kan een enkel bericht tegelijkertijd in meerdere kanalen worden gepost.

Verder biedt een nieuwe tijdklokfunctie werknemers de mogelijkheid om hun diensten via Teams in en uit te schakelen. Daarnaast verbetert een nieuwe gerichte communicatieoptie communicatie met teamleden, gezien de mogelijkheid berichten te versturen naar alle mensen in dezelfde functie.

Slack

Ook Slack voegt met enige regelmaat nieuwe functies toe aan zijn chatdienst, maar vergeleken met Microsoft stelt het weinig voor. Sinds zijn beursgang afgelopen 20 juni, maakte Slack direct een sprong van bijna 50 procent aan de New York Stock Exchange. Slack opende met 38,50 per aandeel, wat uiteindelijk licht opliet tot 38,62 euro. Zo’n 49 procent hoger dan de richtprijs van 26 dollar die de beurs eerder had vastgesteld op basis van beperkte handel op de privémarkt, aldus het AP.

Inmiddels is de waarde per aandeel gezakt, maar ligt de slotkoers altijd nog rond de 35,19 euro. Op het moment van schrijven staat het aandeel Slack op 35 euro.

