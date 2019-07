Rackspace maakt Service Blocks-abonnementen beschikbaar

Rackspace heeft zijn abonnementspakketten Service Blocks beschikbaar gemaakt in de EMEA-regio. De dienst lanceerde vorig jaar al in de Verenigde Staten.

Met Service Blocks is het mogelijk om een eigen stack-dienst op te zetten, schrijft The Register. Gebruikers kunnen kiezen uit een combinatie van public cloud-diensten die het bedrijf aanbiedt. Daarnaast biedt het bedrijf cloud-diensten aan van AWS, Google Cloud, Azure en Alibaba.

Pakketten aanpassen

Service Blocks kunnen niet alleen infrastructuur en management bevatten. Ook kunnen ze consulting omvatten. Rackspace stelt zelf ruim 3.000 gecertificeerde cloud-mensen klaar te hebben staan voor ondersteuning bij onderwerpen als migratie, Kubernetes en serverless computing.

Bij de pakketten is het mogelijk om individuele blokken toe te voegen, te verwijderen en aan te passen. Zo is er een pakket genaamd “Cloud Foundation”, dat gericht is op het hosten van apps. Het pakket “Tooling” is gericht op automatiserings- en rapportage-tools, en “Manage and Operate” laat Rackspace de apps beheren.

Rackspace belooft verder dat de aparte diensten met gezamenlijke ticketing, monitoring, alerts en accountbeheer komen. Verder met de kostenstructuur vereenvoudigd worden, doordat alle diensten op een geconsolideerde rekening komen.

Merkupdate

Rackspace vierde in maart zijn twintigste verjaardag, en voerde daarbij direct een update door aan zijn merk, positionering en logo. Het bedrijf wilde daarmee zijn wens om een moderne IT-as-a-Service onderneming te zijn extra benadrukken.

Het logo wordt vanaf nu alleen maar in kleine letters geschreven. Ook is het motto veranderd van “fanatical support” naar “fanatical experience”. Daarnaast liet het bedrijf weten een onbevooroordeelde cloud-aanbieder te willen zijn.

Rackspace probeerde vroeger nog te concurreren met andere public cloud-aanbieders, zoals AWS en Azure. Het bedrijf zag echter een reeks veranderingen in het management, waarna het een bedrijf werd dat verschillende cloud-diensten voor andere ondernemingen beheert. Het bedrijf maakte in maart ook bekend zich te blijven focussen op het optimaliseren van de kosten bij het uitrollen van de cloud, om ondernemingen te helpen de “juiste bestemming en juiste public cloud” te vinden voor een “prijs en met een performance die bij ze past”.