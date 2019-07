Nuance Lightning Engine combineert stembiometrie en NLU voor spraaksturing

Nuance heeft een nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-tool geïntroduceerd, die stembiometrie en Natural Language Understanding (NLU) combineert voor een gepersonaliseerde, menselijke ervaring op verschillende spraakgestuurd kanalen.

De Nuance Lightning Engine moet een slimme speaker, virtuele assistent of IVR in staat stellen om een specifieke gebruiker te herkennen aan de hand van één spraakcommando. Met dat spraakcommando moet het ook kunnen identificeren waar die gebruiker naar op zoek is.

Dit is mogelijk gemaakt doordat gebruikers een uniek stemprofiel aan kunnen maken voor de accounts die zij gebruiken. De technologie herkent en identificeert de gebruiker aan de hand van dat profiel. Met het profiel is het ook mogelijk om in te loggen, waardoor gebruikers geen wachtwoorden meer in hoeven te voeren.

Identificatietijd halveren

Volgens Nuance maakt de technologie het mogelijk om de spreektijd die nodig is om een gebruiker te identificeren te halveren. Daarmee is de tijd voor het vaststellen van iemands identiteit zelfs lager dan wanneer alleen het menselijk gehoor ingezet wordt.

“Met de engine kunnen bedrijven eenvoudig controleren of een gebruiker is wie hij zegt dat hij is, wanneer deze contact maakt via een spraakkanaal”, aldus General Manager Brett Beranek van Security Business bij de Nuance Enterprise Division.

“Dat scheelt tijd, die bedrijven vervolgens kunnen steken in een gepersonaliseerde interactie vanaf het allereerste contact, waardoor het contactmoment effectief, prettig en natuurlijk verloopt.”

Beschikbaarheid

De Nuance Lightning Engine is nu beschikbaar gemaakt voor een aantal strategische klanten via het Intelligent Engagement Platform van het bedrijf. Vanaf deze herfst wordt de technologie algemeen beschikbaar gemaakt.

Nuance onthuld eerder dit jaar ook zijn nieuwe Project Pathfinder, waarmee de gespreksintelligentie van virtuele assistenten en chatbots vergroot moet worden. Ook dit project gebruikt AI en machine learning. Aan de hand van bestaande chatlogs en transcripties van gesprekken tussen klanten en medewerkers kan Project Pathfinder automatisch effectieve dialoogmodellen bouwen.

Project Pathfinder moet deze zomer algemeen beschikbaar worden.