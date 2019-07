Nieuw Huawei-programma laat studenten kennismaken met industrie

Huawei Nederland heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven de zesde editie van Seeds for the Future gelanceerd. Daarbij reizen tien Nederlandse studenten naar China om in twee weken hun ICT-kennis verder te ontwikkelen en kennis te maken met de industrie.

Het programma werd vorige week dinsdag afgetrapt, afgelopen vrijdag zijn de studenten naar China gereisd.

Met het programma wil Huawei jonge talenten helpen zich klaar te maken voor een toekomst in de technologie. In China ontdekken ze meer over de nieuwste technische ontwikkelingen. Dat doen de studenten op het hoofdkantoor van Huawei. Niet alleen krijgen de studenten daar meer kennis, maar ze doen ook ervaring op met een multiculturele werkomgeving.

“De Nederlandse regering en universiteiten hebben een sterke focus op programma’s ter ondersteuning van de ontwikkeling van ICT-talenten. Als een wereldwijde leverancier van ICT-producten en oplossingen, ondersteunen wij dit graag. In een wereld die steeds digitaler wordt, is het van cruciaal belang om jongeren te enthousiasmeren om hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen”, zegt Gert Jan van Eck, COO van Huawei Nederland.

Duurzaamheid

De studenten focussen zich dit jaar op een specifiek vraagstuk: duurzaamheid. De studenten gaan werken aan hoe technologie kan helpen om de ICT-industrie en andere industrieën duurzamer te maken.

De studenten verdiepen zich daarvoor in de manier waarop technologische innovaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en hoe de innovaties ingezet kunnen worden voor het verduurzamen van de waardeketen.

De studenten werken tijdens hun reis een casus over het onderwerp uit. Bij terugkomst in Nederland geven ze een presentatie over de resultaten.

Seeds for the Future

Seeds for the Future is een programma dat Huawei samen met topuniversiteiten en lokale partners ontwikkelde. Het bedrijf werkt daarvoor met ruim honderd universiteiten in 35 Europese landen samen. In Nederland werd het programma in 2014 voor het eerst georganiseerd.