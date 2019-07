‘Meeste bedrijven hebben geen vertrouwen in eigen data’

Er zit een grote kloof tussen het IT-management en de uitvoerende dataspecialisten als het gaat om de data van de eigen organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Talend onder 763 dataprofessionals met verschillende niveaus van verantwoordelijkheid.

Volgens het onderzoek heeft slechts 31 procent van de dataspecialisten – waaronder data-analisten, data scientists en datakwaliteitsmanagers – er veel vertrouwen in dat ze in staat zijn om snel betrouwbare data te leveren binnen hun organisatie. Dat terwijl het hogere IT-management met 46 procent veel meer vertrouwen heeft in de bekwaamheid van hun organisatie.

Gaat het om het voldoen aan de regelgeving – wat één van de belangrijkste criteria is om vertrouwen te kunnen meten – dan stelt 52 procent van de respondenten op managementniveau erg positief te zijn. Onder de uitvoerende datamedewerkers stelt slechts 39 procent positief te zijn over compliant zijn aan dataregelgeving.

Ook denkt slechts 38 procent van de respondenten dat hun organisatie excelleert in het controleren van datakwaliteit. 29 procent van de dataprofessionals heeft verder vertrouwen dat de data binnen hun bedrijf altijd accuraat en up-to-date is.

Snelheid en integriteit

Het vertrouwen is echter niet de enige significante kloof die Talend in zijn onderzoek signaleerde. Ook op het gebied van snelheid wordt er nog wat te wensen overgelaten.

Bedrijven willen de tijd naar de markt verkorten en acties realtime verbeteren. Wordt dat gecombineerd met integriteit, dan kan een bedrijf intelligentie en betrouwbare data leveren bij alles wat ze doen. Maar slechts 11 procent stelt dat hun bedrijf uitmuntend scoort op het gebied van snelheid en integriteit.

Verder stelt 34 procent van de dataprofessionals dat hun organisatie in staat is om succesvol een 360 graden realtime data-integratieproces te draaien. Bij managers is dat aantal met 46 proces veel hoger.

Data is belangrijkste asset

Volgens Ciaran Dynes, Senior VP of Products bij Talend, is het vertrouwen juist wel belangrijk. “We bevinden ons in het tijdperk van de informatie-economie, waarin data de meest belangrijke asset voor iedere organisatie is geworden. Datagedreven strategieën zijn noodzakelijk geworden voor succes, in welke sector dan ook.”

Daarbij is vertrouwen in data van het grootste belang, aldus Dynes. “Zonder betrouwbare data is er geen vertrouwen in zakelijke beslissingen. En dan zal het vertrouwen van stakeholders en klanten ook snel verdwijnen.”

Dynes stelt dan ook dat het belangrijk is om bruggen te slaan tussen IT en datamedewerkers, en degenen die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en vasthouden van vertrouwen. “Hoewel de top binnen een bedrijf de verantwoordelijkheid heeft om vertrouwen op te bouwen, moet er eenheid in cultuur zijn en is voor het kunnen leveren van betrouwbare data de toewijding nodig van iedere dataspecialist binnen de organisatie.”