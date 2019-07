‘Symantec stopt overnamegesprekken met Broadcom’

Symantec heeft de overnamegesprekken met Broadcom stopgezet. De twee bedrijven zouden het niet eens kunnen worden over de prijs, stellen ingewijden tegenover Reuters.

Volgens de bronnen is niet helemaal duidelijk waarom de prijsonderhandelingen geklapt zijn. Broadcom wilde vorige week nog 28,25 dollar per aandeel bieden, terwijl Symantec meer dan 28 dollar per aandeel wilde. Broadcom hoopte maandag al een deal te tekenen met het beveiligingsbedrijf. Dat is dus niet door gegaan.

Problemen Symantec

De overname kan voor Symantec echter erg welkom zijn, omdat het bedrijf het afgelopen jaar tegen diverse uitdagingen aanliep. De CEO stapte onverwachts op, de interesse van consumenten in de antivirus-oplossing is afgenomen en de concurrentie nam juist toe.

De bronnen stellen dan ook dat het mogelijk is dat de gesprekken toch nog weer verder gaan. Symantec heeft echter wel een geschiedenis waarin het een verkoop onderzoekt, waarna het wegloopt.

Zo onderzocht het bedrijf vorig jaar nog de mogelijkheid om helemaal privaat te worden, voordat het een deal sloot met Starboard Value, aldus de bronnen. Daarnaast waren er onderhandelingen met private equity-bedrijf Thoma Bravo over een verkoop.

Nieuwe stap op software-markt

Het nieuws dat Broadcom interesse zou hebben in Symantec, verscheen eerder deze maand. Bronnen zeiden toen tegenover Bloomberg dat de onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren, en dat Broadcom ruim 15 miljard dollar wilde betalen voor het beveiligingsbedrijf.

Broadcom kan met de overname zijn aanwezigheid op de software-markt verder uitbreiden. Symantec heeft al een grote aanwezigheid op de markt. Het beveiligingsbedrijf levert nu producten en diensten aan ruim 350.000 organisaties en 50 miljoen mensen. Die zaken zou Broadcom dan dus over kunnen nemen.

Analist Stacy Rasgon van Bernstein stelt tegenover Reuters dat de geklapte deal echter geen probleem hoeft te zijn voor Broadcom. “Broadcom koopt software-bedrijven, dat is hun strategie. Als dit uit elkaar valt, kopen ze op een gegeven moment wel wat anders.”