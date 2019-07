‘Enterprises willen AI-deployments in 2020 verdubbelen’

Veel enterprises met kunstmatige intelligentie (AI)- of machine learning-deployments willen hun projecten in het komende jaar verdubbelen. Dat blijkt uit onderzoek van Gartner, meldt ZDNet.

59 procent van de organisaties hebben nu een vorm van een AI-deployment in werking, aldus Gartner. Een gemiddeld bedrijf heeft vier kunstmatige intelligentie- of machine learning-projecten, zo schat het analysebureau op basis van een onderzoek onder IT- en zakelijke topmensen uit december 2018.

Snelle stijging

Dat aantal moet in de komende jaren echter snel gaan stijgen. Zo verwachten de respondenten van het nieuwe onderzoek dat ze in de komende twaalf maanden zes extra projecten toe gaan voegen. In de komende drie jaar moeten dat er zelfs vijftien zijn. Daarmee kan een gemiddelde organisatie dus 35 AI-gebaseerde projecten hebben in 2022.

Het overgrote deel van de organisaties – 56 procent – stelt dat kunstmatige intelligentie en machine learning vooral gebruikt worden voor interne doeleinden. Denk hierbij aan ondersteuning voor het maken van beslissingen en het aanraden van taken voor werknemers.

Voor 20 procent van de respondenten is de voornaamste motivatie om kunstmatige intelligentie en machine learning te implementeren het automatiseren van taken.

Uitdagingen

De implementatie van AI en machine learning komt echter niet zonder uitdagingen. De bedrijven stellen dat vooral een gebrek aan vaardigheden een probleem is bij de implementatie van kunstmatige intelligentie- en machine learning-projecten. 56 procent van de respondenten benoemde dit als de voornaamste uitdaging.

34 procent stelt dat zorgen rondom datakwaliteit en de scope een grote uitdaging zijn bij de implementatie van dergelijke projecten.

42 procent van de organisaties zegt bovendien dat het vaak moeilijk is om AI-use cases te begrijpen. Een organisatie kan de return on investment bijvoorbeeld niet goed zien of meten, zonder dat er bewijs, testen en duidelijke doelen voor een AI-project zijn. Dat kan ervoor zorgen dat de AI-deployment niet succesvol is.

Projecten falen vaak

IDC meldde eerder deze maand dat de AI-projecten bij veel bedrijven falen. Volgens onderzoek van het analysebureau faalt de helft van dergelijke projecten bij een kwart van de bedrijven.

Bovendien heeft slechts 25 procent van de organisaties die kunstmatige intelligentie gebruiken een enterprise-brede AI-strategie opgezet. De bedrijven zelf stellen dat een gebrek aan vaardigheden en onrealistische verwachtingen hier de voornaamste redenen voor zijn.