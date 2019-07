Blue Prism maakt trial beschikbaar op Microsoft Azure

Blue Prism en Microsoft hebben een gratis enterprise trial van het Robotic Process Automation (RPA)-platform op de Azure Marketplace beschikbaar gemaakt. Met de trial moeten nieuwe gebruikers geïntroduceerd worden met de voordelen van een Digital Workforce op Azure, met eenvoudige toegang tot een tijdelijke versie van verbonden RPA.

Nieuwe gebruikers krijgen met de trial toegang tot de RPA-software van Blue Prism op Azure, via een snel en eenvoudig installatieproces. Hier zijn geen extra componenten voor vereist. Gebruikers krijgen toegang tot resources, tutorials en trainingsmateriaal die work queues en automatiseringen die via het Blue Prism-platform mogelijk zijn, tonen.

De gelimiteerde trial draait als een enkele, volledige functionele Blue Prism-instance op een virtuele machine. Gebruikers betalen alleen voor het gebruik van de Azure-cloud.

“We maken onze Digital Workforce beter toegankelijk en eenvoudiger om te consumeren”, aldus CMO Chris Bradshaw van Blue Prism. “Dat betekent ook dat we gebruikers een complete en allesomvattende set aan automatiseringsmogelijkheden geven, zodat ze kunnen innoveren, creëren en disruption kunnen veroorzaken, allemaal vanuit de Azure-cloud.”

Microsoft breidt RPA-mogelijkheden uit

Microsoft zet de afgelopen tijd duidelijk meer in op RPA-bots. Niet alleen is het nu een samenwerking met Blue Prism gestart, maar in juni maakte het ook bekend samen te werken met Automation Anywhere.

Als onderdeel van die samenwerking heeft Automation Anywhere het mogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot zijn RPA-bots vanuit Azure. Het platform kan daardoor op Azure, on premise of in een andere public of private cloud gehost worden.

De samenwerking zorgt er verder voor dat gezamenlijke productintegratie, gezamenlijke verkopen en gezamenlijke marketing mogelijk worden gemaakt. Bovendien koos Automation Anywhere Azure als zijn cloud-provider, waardoor gezamenlijke klanten altijd en overal toegang hebben tot de automatiseringstechnologie.

Langere samenwerking

De samenwerking met Blue Prism loopt ook al langer. Gebruikers kunnen daarmee de intelligentie automatiseringsmogelijkheden op Azure gebruiken, maar ook hun voordeel doen met bestaande API-integraties met Azure Cognitive Services, Machine Learning en Text Analytics.