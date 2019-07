Joint venture van Microsoft en Accenture werkt samen met Adobe

Avanade, een gezamenlijke onderneming van Microsoft en Accenture, is een samenwerking gestart met Adobe. Als onderdeel van de samenwerking wordt een ‘Adobe practice’ opgezet, die de Adobe Experience Cloud moet verbinden met Microsoft Dynamics 365 en Azure.

Adobe stelt dat de Accenture Microsoft Business Group – een speciale afdeling van Accenture die zich richt op diensten die betrekking hebben tot Azure-migraties – gaat helpen bij de Adobe Experience Cloud/Dynamics 365- en Azure-integraties. Dat meldt ZDNet.

Avanade

Microsoft ging vorig jaar een samenwerking aan met Accenture en Avanade. De bedrijven werken samen aan verticale AI-diensten, onder de naam Dynamics 365 AI Solutions. Hierbij wordt gebruikgemaakt van veel technologie van Microsoft, zoals Knowledge Graph, Bing Data en de Microsoft Machine-reading technologie.

Avanade is nu een van de grootste systeemintegratiepartner van Microsoft, en Accenture is een van de grootste partners van Microsoft. De Accenture Microsoft Business Group werd eerder dit jaar gelanceerd. Daarbij voegde Accenture ook direct 10.000 extra op Microsoft gerichte consultants toe aan zijn organisatie, naast de 35.000 consultants die het al had.

Accenture is sinds een paar jaar ook de grootste Windows 10-winkel ter wereld. Die winkel is zelfs groter dan Microsoft zelf. Het bedrijf richt zich echter niet alleen op de verkoop van Microsoft-oplossingen, maar heeft ook een Google Cloud Platform Business Group en een AWS Business Group.

Adobe

Microsoft en Adobe zijn ook dichter tot elkaar gekomen in de afgelopen jaren. Zo koos Adobe in 2016 voor Azure van Microsoft als cloud-aanbieder, al is dit geen exclusieve samenwerking. In 2017 werden verdere integraties aangekondigd tussen de diensten van de twee partijen, waaronder tussen Microsoft Teams en de Sign e-signature-dienst van Adobe.

Adobe was bovendien samen met SAP een van de mede-oprichters van het Open Data Initiative dat Microsoft afgelopen herfst aankondigde. Daarmee moet het eenvoudiger worden voor gezamenlijke klanten van de bedrijven om data te verplaatsen tussen de verschillende diensten die aangeboden worden.