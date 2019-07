Dynabook lanceert lichte en robuuste laptop Portégé A30-E

Dynabook, tot voor kort beter bekend als Toshiba Client Solutions, breidt het portfolio verder uit met een nieuwe laptop in de Portégé-reeks. De lichte en robuuste A30-E mikt op de zakelijke gebruiker.

De laptop heeft een dunne vormfactor en weegt, afhankelijk van het model, slechts 1,2 kilogram. Dynabook legt de nadruk op de combinatie van productiviteit en draagbaarheid. De Portégé A30-E belooft een batterijduur van maximaal 14 uur en dankzij het helder, niet-spiegelend scherm (met zuinigere Full HD-optie) kan je hem in principe ook in uitdagende lichtomstandigheden, zoals bij fel zonlicht, gebruiken.

De A30-E is naar eigen zeggen gebouwd met duurzaamheid en betrouwbaarheid voor de moderne werker in het achterhoofd en voldoet aan militaire normen die onder meer vallen van hoogte, hoge en lage temperaturen, en vochtigheidsproeven omvatten.

De Portégé A30-E is uitgerust met een PCIe-SSD tot 1 terabyte en de nieuwe achtste generatie Intel Core i-processoren. De USB-C-poort zorgt voor een flexibiliteit aan aansluitingen, eventueel via het optionele dock. De laptop beschikt verder ook nog over HDMI (VGA via een usb-dongle), Gigabit-ethernet en ac-wifi.

Ook op vlak van security zet Dynabook een extra tandje bij, met een eigen BIOS en TPM-securitychip (Trusted Platform Module) om de beveiliging van devices op alle niveaus te beheren. Een breed scala aan authenticatie-opties zorgt ervoor dat de data op de laptop voldoende wordt beschermd. Zowel het BIOS als de SSD kunnen worden beveiligd met een eenmalige biometrische authenticatie. Een optionele smartcard en tweestapsverificatie via Windows Hello (gezichtsherkenning of vingerafdruk) zorgen voor verdere beveiliging.

De Portégé A30-E is vanaf augustus 2019 verkrijgbaar in verschillende configuraties. Adviesprijzen werden nog niet meegedeeld. Vorige week werden ook al de Portégé X30-F en Tecra X40-F aangekondigd.