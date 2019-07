Pivotal zet hoog in op Kubernetes met nieuwe versie van Application Service

Pivotal Software heeft een nieuwe alpha-versie van zijn Application Service gelanceerd, waarmee het bedrijf hoger inzet op Kubernetes. Application Service (PAS) is een platform voor de ontwikkeling van software-applicaties, op basis van het open source Cloud Foundry-project.

Pivotal Software wil het met zijn dienst eenvoudiger maken voor ontwikkelaars om hun apps op een variëteit aan cloud-platformen te bouwen, testen, deployen en schalen, schrijft Silicon Angle. Met PAS wordt het mogelijk voor kleine operator-teams om een veelvoud aan Kubernetes-clusters op grote schaal te beheren.

Door de Application Service op Kubernetes beschikbaar te maken, worden er meer functies toegevoegd voor ontwikkelaars die hun apps willen containeriseren en ze meer agile willen maken.

Ook brengt de alfaversie van PAS op Kubernetes de populaire ‘cf push’-ervaring naar Kubernetes. Ontwikkelaars kunnen zich daardoor richten op het programmeren. Via het platform is het mogelijk om de vereiste dependencies te configureren die vereist zijn voor software-implementatie, netwerken, monitoring en logging.

PKS

Met de lancering van de dienst op Kubernetes komen een deel van zijn kernfuncties ook naar de Pivotal Container Service (PKS), wat een dienst is die ontwikkelaars helpt om veel Kubernetes-clusters op schaal te managen door complexe configuratietaken af te handelen.

Zo komt er ook een nieuwe alpha-release van Pivotal Build Service, wat de creatie van container images automatiseert en extra beveiligings- en auditing-tools biedt. PKS krijgt daarnaast de Pivotal Service Mesh, dat de installatie en configuratie van Istio automatiseert. Daarmee kunnen ontwikkelaars snel en veilig apps op productie neerzetten. Ook zorgt het voor veilige netwerken.

Daarnaast is RabbitMQ for Kubernetes toegevoegd, een nieuwe berichtensysteem om te communiceren tussen de Application Service en de applicaties die het hosts. Ook moet het diensten van derde partijen als Twitter en Paypal verbinden. Tot slot is er Spring Runtime, dat ondersteuning biedt voor Java-omgevingen.