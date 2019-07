‘Meeste IT-managers willen af van wachtwoordauthenticatie’

Uit een onderzoek door MobileIron, waarvan de resultaten met Techzine gedeeld zijn, blijkt dat acht op de tien IT-managers de voorkeur geeft aan mobiele devices als belangrijkste authenticatiemiddel. Ook ervaart zes op de tien werknemers ergernissen en tijdverlies door het gebruik van wachtwoorden.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met IDG, toont aan dat beveiligingsprofessionals en zakelijke gebruikers gefrustreerd zijn door de problemen die wachtwoordauthenticatie oplevert. Ongewenste praktijken als diefstal van inloggegevens en daaropvolgende illegale toegangspogingen worden door 90 procent van alle beveiligingsprofessionals aangehaald als bron van moeilijkheden.

Professionals in dit vakgebied schatten dat 43 procent van alle problemen opgelost zouden kunnen worden door simpelweg geen wachtwoorden meer te gebruiken als authenticatie. Twee van de vijf helpdesktickets komt voort uit het door gebruikers vergeten van wachtwoorden of het ervaren van problemen met MFA (multi-factor authentication). Daarnaast blijkt dat 45 procent van alle gebruikers wachtwoorden recyclet, vanuit security-perspectief niet de beste zet. Concluderend is bijna driekwart van de beveiligingsmanagers actief op zoek naar een alternatieve beveiligingsmethode in plaats van wachtwoorden.

Mobiele authenticatie als oplossing

Er is in ieder geval een relatief grote consensus over de oplossing voor de toekomst: het gebruik van mobiele devices als authenticatiemiddel wordt volgens het onderzoek door 88 procent van de beveiligingsmanagers gezien als hét toekomstige authenticatiemiddel voor zakelijke diensten en bedrijfsgegevens. Op dit moment heeft 42 procent van alle gebruikers toegang nodig tot zakelijke applicaties, maar dit aantal zal volgens MobileIron de komende twee jaar flink gaan stijgen. Dit blijkt uit de resultaten het onderzoek, waaruit volgt dat bij het overgrote deel van alle organisaties een toename in het gebruik van zakelijke apps plaatsvindt. De verwachting bestaat verder dat deze groei de komende jaren blijft bestaan. Een interessant punt is overigens dat er vooral onder de leden van de millenial-generatie vraag is naar meer zakelijke apps voor smartphones.

MobileIron, inspelend op de hierboven omschreven trends, heeft dan ook een zogeheten ‘zero-trust’-platform ontwikkeld dat mobiele apparaten als toegangssleutel gebruikt. Dit platform werkt op basis van MobileIron Unified Endpoint Management (UEM) en MobileIron Access. Door het linken van signalen over gebruikers, apps, apparaten, netwerken en cyberbedreigingen wordt er een veilige authenticatie tot stand gebracht als alternatief voor bijvoorbeeld single sign-on. Op dit platform zijn gebruikersnamen en wachtwoorden dus verleden tijd.