Kabinet wil tienduizenden 5G-masten toevoegen aan straatbeeld

Het kabinet wil dat er tienduizenden 5G-zendmasten in het straatbeeld in Nederland komen in 2022. Dat blijkt uit een voorlopig wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, schrijft het AD. Volgens het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht om mee te werken aan de aanleg van de antenne-installaties.

Antennes voor mobiel internet worden nu ook al in openbare ruimten geplaatst, maar dat gebeurt vaak onzichtbaar. De zogenaamde small cells worden bijvoorbeeld in bushokjes geplaatst.

Op dit moment zijn er ruim 46.000 mobiele antennes, maar vanaf 2022 komen daar waarschijnlijk tienduizenden bij. Hoeveel antennes het exact worden, kan het Agentschap Telecom van het ministerie nog niet voorspellen. De nieuwe antennes komen onder meer in bushokjes, lantaarnpalen en gebouwen.

“Doordat overheden openbare gebouwen en publieke infrastructuur ter beschikking moeten stellen, kan dit zorgen voor meer mogelijkheden om small cells te plaatsen”, aldus het Agentschap Telecom. Volgens het kabinet is de antenneplicht nodig om “toonaangevende diensten” aan gebruikers aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om zelfrijdende auto’s

5G-uitrol

De uitrol van 5G in Nederland moet nog beginnen. De veilingen voor de frequenties voor de mobiele internetverbinding beginnen eind 2019 of begin 2020. In ieder geval drie telecomproviders kunnen daarbij meebieden. Providers krijgen beschikking over maximaal veertig procent van het totaal aantal beschikbare frequenties.

Voordat het zo ver is, moet echter eerst het satellietaflusiterstation in het Friese Burum verplaatsen, wil het mogelijk worden om 5G aan te bieden boven de lijn Amsterdam-Zwolle. De AIVD en MIVD vangen daarmee communicatie van satellieten boven de evenaar op. Daarbij wordt de frequentie gebruikt die ook voor 5G nodig is. Het satellietstation verhuist in 2022 waarschijnlijk naar het buitenland.

Daarnaast moet nog duidelijk worden welke specifieke eisen er aan de producten en diensten van leveranciers gesteld worden voor het 5G-netwerk. Het kabinet liet eerder deze maand weten dat telecombedrijven aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten nemen voor de netwerken, om spionage te voorkomen. Die beveiligingsmaatregelen gaan ook gelden voor de bestaande telefoonnetwerken.