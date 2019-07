IBM maakt Kabanero-tools voor samenwerken aan Kubernetes-apps open source

IBM heeft een nieuw open source-project gelanceerd waarmee allerlei beroepsgroepen, van ontwikkelaars tot operationele teams, nauwer kunnen samenwerken bij het bouwen van Kubernetes-gebaseerde applicaties. Het project heet Kabanero en bevat diverse nieuwe open source-tools.

Die tools zijn onder meer Appsody, Codewind en Razee. Deze tools worden gecombineerd met bestaande functies als Knative, Istio en Tekton, schrijft Silicon Angle. Volgens IBM zelf biedt deze combinatie een “end-to-end oplossing om de levenscycles van Kubernetes-gebaseerde applicaties te managen, bouwen en deployen”.

Kabanero is bedoeld om de drempel om Kubernetes te adopteren te verlagen. Een grote uitdaging voor enterprises is dat verschillende teams ervoor moeten zorgen dat de beveiligingsstandaarden onderdeel zijn van de Kubernetes-applicaties, waar veel samenwerking tussen de teams en hun ontwikkelaars voor vereist is. Dat kan de ontwikkelingspijplijn vertragen.

Kabanero bevat daarom een command line-tool genaamd Appsody, dat gebruikt kan worden om microdiensten te maken die al voldoen aan de beveiligingsstandaarden van het bedrijf. Appsody komt met vooraf geconfigureerde stacks en templates voor een groeiende set aan populaire open source-runtimes en -frameworks. Daarmee biedt het een fundering waar applicaties voor Kubernetes en Knative op gebouwd kunnen worden.

Codewind en Razee

Ook nieuw is Codewind, dat extensies biedt voor populaire geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen als Eclipse, Eclipse Che en VS Code. Die omgevingen worden door ontwikkelaars gebruikt om hun apps te bouwen. Met Codewind moet de leercurve voor ontwikkelaars verminderd worden, doordat ze Kubernetes-apps kunnen bouwen in een omgeving die ze al kennen.

Razee is een laatste open source-tool in Kabanero. Razee biedt “multi-cluster continuous delivery-tooling voor Kubernetes” en wordt gebruikt om de voortgang van apps van ontwikkeling en testen tot productie-deployment te managen.

Daarnaast lanceerde IBM vandaag de Data Asset eXchange (DAX) voor data scientists en ontwikkelaars die toegang nodig hebben tot open datasets om kunstmatige intelligentie- en machine learning-algoritmes te trainen. DAX is een collectie aan gratis en open datasets voor enterprises.