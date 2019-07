Amsterdam trapt op de rem bij toevoeging nieuwe datacentra

De gemeente Amsterdam heeft besloten de aanleg van nieuwe datacentra te pauzeren tot het einde van het jaar. De hoofdstad trok techbedrijven aan met aantrekkelijke belastingen en relatief goedkope energie, maar nu zijn er volgens de stad teveel datacentra.

De hoofdstad heeft meer datacentra dan welke andere grote stad ter wereld, schrijft ITPro Today. Sterker nog: in Amsterdam staat ongeveer 70 procent van de datacentra van Nederland, en het thuis van ongeveer een derde van alle datacentra in Europa. De snelheid waarmee ze geopend zijn zorgt echter voor druk op de eigen markt en stroomnetwerken. Veel van de centra zijn in de afgelopen vijf jaar geopend.

Mariëtte Sedee, wethouder van Ruimtelijke Ordening in Haarlemmermeer, stelt dat een pauze nodig is en dat er nu eerst beleid opgesteld moet worden. Daardoor moet de stad meer grip krijgen op de locatie van de datacentra.

De Dutch Data Center Association is niet blij met de keuze van de gemeente. “Onze uitstekende datacenter-infrastructuur is een magneet voor (internationale) techbedrijven en komt met veel werkgelegenheid”, aldus de groep. “We zijn verrast dat er nu opeens zo’n rigoureuze beslissing wordt genomen.”

Datacentra van Google

In en rondom Amsterdam staan onder meer datacentra van grote bedrijven als Microsoft en Google. Die bedrijven hebben ook datacentra in Groningen, met een kabel naar de hoofdstad. Google zei eind juni zelfs nog een miljard euro te investeren in het uitbreiden van zijn datacenter-infrastructuur. Zo komt er een nieuwe faciliteit in Hollandse Kroon, ten noorde van Amsterdam. Het gebouw in Eemshaven wordt uitgebreid.

Nu wordt er dus tijdelijk geen goedkeuring meer gegeven voor de aanleg van nieuwe datacentra. Dat is nodig, omdat gemeenten nu weinig mogelijkheden hebben om aan te sturen waar dergelijke faciliteiten precies komen en aan welke eisen ze moeten voldoen. Het doel is om er nu voor te zorgen dat datacentra zo min mogelijk ruimte innemen en dat ze goed passen bij de omgeving, aldus de gemeente.

De gemeente legt daarbij een nadruk op duurzame ontwikkeling. “We gaan eisen in het gebied stellen om de overgebleven hitte gratis beschikbaar te stellen voor het verwarmen van huizen en voor het gebruik van groene energie”, aldus wethouder Marieke van Doornick van Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening in Amsterdam.