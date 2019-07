Oudere Windows 10-versies krijgen nu verplichte update dankzij AI

Microsoft heeft van Windows 10 een dienst gemaakt met halfjaarlijkse updates. Wie te lang op een oude versie blijft werken, krijgt geen security updates of ondersteuning meer. Vanaf vandaag start Microsoft met de implentatie van AI om deze verplichte updates door te voeren.

Windows 10 April 2018 Update wordt vanaf 12 november 2019 als end-of-service bestempeld door Microsoft. Om computers met deze versie toch te upgraden naar Windows 10 Mei 2019 Update schakelt de softwaregigant voortaan machine learning (ML) modellen in. Dit nieuws kondigde Microsoft eind vorige maand aan.

📣 [Windows Release Health Update – New Message] We are initiating the Windows 10 May 2019 Update for customers with devices running the April 2018 Update that will reach the end of 18 months of service on November 12, 2019. More details here: https://t.co/NHEQuEjsVX. — Windows Update (@WindowsUpdate) July 16, 2019

Het model dat automatisch oude versies updatet, is vandaag klaar en wordt direct in gebruik genomen. De reden dat het zo snel moet, is duidelijk volgens Microsoft.

“Een groot aantal toestellen draait vandaag nog de April 2018 Update (versie 1803). Met de deadline van 12 november in zicht, starten we het updateproces nu voor Home- en Pro-versies zodat er tijd genoeg is voor een vlot proces.” De toestellen worden naar de Mei 2019 Update (versie 1903) overgeschakeld.

Trage uitrol vraag om spoedprocedure

De hoofdreden waarom er nog zoveel systemen op versie 1803 zitten, is de rampzalige uitrol van de Oktober 2018 Update (versie 1809). Omwille van de krappe deadline, schakelt Microsoft een versnelling hoger met een verplichte update.

Het proces zal volgens Microsoft gefaseerd worden toegepast. Toestellen die een grote kans hebben op een degelijke update-ervaring, krijgen prioriteit. Er worden ook veiligheidsprotocollen toegepast wanneer er problemen zijn om de update een halt toe te roepen. De 1903-update kan op zowel Windows 10 Home als Pro tot 35 dagen worden uitgesteld.

Microsoft heeft tegelijk ook de manier van updaten veranderd in zakelijke omgevingen. De Semi-Annual Channel krijgt geen Targeted-optie meer. Wie administrator is en de oude Windows Update for Business-instellingen gebruikte, moet onmiddellijk actie ondernemen. Alle toestellen die op Semi-Annual staan zonder extra ingeplande vertragingen, worden vanaf 23 juli geüpdatet naar versie 1903.