Onderzoekers creëren minuscule ‘beyond 5G’-chip

Onderzoekers van de Universiteit van Californië – Irvine hebben een chip ontwikkeld die data kan verzenden en ontvangen op een frequentie van boven de 100GHz, weet Venturebeat. De verwachting is dat deze technologie aan de basis van 6G staat.

De ultrahoge frequenties die de chip gebruikt kunnen naar verwachting extreem grote hoeveelheden data overdragen op hoge snelheid. Momenteel verkeert het ontwerp in de prototype-fase. Het zou opereren op een frequentie van tussen de 115 en 135 GHz, wat een overdrachtssnelheid van 36 gigabit per seconde betekent op een afstand van ongeveer 30 centimeter. Het prototype bereikt een snelheid die vele malen hoger is dan chips die op een spectrum van 24 tot 39 GHz opereren, maar deze bereiken hun snelheid van onder de 6 gigabit per seconde wel op veel grotere afstand.

Nieuwe generatie

De ontwikkeling van de chip laat een glimp zien van snelheden die het begin markeren van het 6G-tijdperk, ook al is 5G nog niet eens geïmplementeerd. Volgens informaticaprofessor Payam Heydari is het correct om de ontwikkeling onder de noemer 6G te scharen: “We noemen onze chip ‘beyond 5G’ omdat de snelheid die we kunnen bereiken twee orden van grootte hoger is dan het vermogen van de nieuwe draadloze standaard”, legt hij uit. “Opereren in een hogere frequentie betekent dat iedereen een groter deel van de beschikbare bandbreedte kan gebruiken.” Hossein Mohammadnezhad, hoofdauteur van de paper die bij het project hoort, stelt dat de “nieuwe chip de eerste is die end-to-end mogelijkheden biedt in dit deel van het spectrum”.

De onderzoekers werden overigens ondersteund door TowerJazz en STMicroelectronics bij het ontwikkelen van de chips, en hun verwachting is dat de technologie in de toekomst buiten mobiele elektronica nog andere functies kan gaan vervullen. Zelfs voorspellingen als het overbodig maken van glasvezelkabels verschijnen op het toneel, al zal dat nog wel even toekomstmuziek blijven.