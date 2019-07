Salesforce voegt analytics-mogelijkheden toe aan partner relationship management-systeem

Salesforce heeft nieuwe functies toegevoegd aan zijn Sales Cloud partner relationship management (PRM)-oplossing, waarmee frictie verwijderd moet worden door het leveren van ‘intelligent insights’ en ‘visibility’.

Sales Cloud PRM krijgt nu Einstein Analytics for Partners, schrijft Venturebeat. Daarmee kunnen bedrijven kunstmatige intelligentie (AI) inzetten om leads te identificeren en prioriteren.

De functie gebruikt data van leads uit het verleden en kansprestaties om voorspellende aanbevelingen te leveren. Partners kunnen zich daardoor focussen op de meest veelbelovende bestaande en potentiële partners. Ook is er Einstein Discovery, dat recente kansen kan analyseren.

SVP en general manager Adi Kuruganti van Community Cloud bij het bedrijf geeft een voorbeeld: “Het kan bijvoorbeeld zien dat een aanwezigheid bij een handelsshow een grote impact kan hebben op goeie deals. Daardoor kunnen channelmanagers budget alloceren voor handelsshows en representatieven van partners kunnen uitnodigingen voor de shows uitgeven aan hun grootste kansen.”

Quip

Salesforce heeft verder nieuwe workspaces toegevoegd aan Quip, wat de cloud-gebaseerde documentoplossing van het bedrijf is. De workspaces bieden plekken voor samenwerkingen, waar partners zich kunnen aansluiten bij bedrijven voor jaarlijkse zakelijke plannen en KPI’s, en waar ze voorstellen en offertes kunnen indienen om deals sneller te sluiten.

De workspaces stellen representatieven van partners bovendien in staat om in real-time samen te werken met accountmanagers aan accountplannen, waardoor er dus geen e-mails meer over en weer hoeven te worden gestuurd of vergaderingen ingepland moeten worden.

“Een organisatie kan bijvoorbeeld een nieuw gestandaardiseerd accountplanproces uitrollen voor partners met aan te passen templates die live data, strategieën, actiepunten en meer in Salesforce combineren”, aldus Kuruganti.

Rapporten

Tot slot biedt PRM nu self-service-rapporten. Daarmee kunnen partners data verkennen om hun bedrijf beter te analyseren, managen en uitbreiden. Een rapport kan aangepast worden om te voldoen aan de eisen van een partner.