8×8, een provider van cloud-communicatie, heeft aangekondigd dat het Wavecell overneemt. Wavecell is een Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) aanbieder. Het bedrijf betaalt 125 miljoen dollar voor Wavecell.

8×8 biedt al oplossingen voor spraak, video, chat en contactcentra aan. Wereldwijd heeft het bedrijf 1 miljoen gebruikers, schrijft ZDNet.

Wavecell biedt op zijn beurt een cloud-first API-platform aan met SMS-, chat-apps-, video-interactie- en spraak-API’s. Daarmee wordt de op schaal deployment van enterprise-applicaties als Application-to-Person messaging, omnichannel klantcommunicatie en multifactor authentication mogelijk gemaakt.

Wavecell werkt in 190 landen via relaties met 192 netwerkoperators en zakelijke partners.

Aanwezigheid in markt vergroten

Met de overname krijgt 8×8 de enterprise-niveau API’s in handen en kan het zijn aanwezigheid in de CPaaS-markt vergroten. Bovendien wordt de wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf zo groter. Zo wordt de aanwezigheid in de snelgroeiende Zuidoost Aziatische markt groter, bijvoorbeeld in Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Thailand en Hong Kong.

“De marktkansen in CPaaS groeien snel en deze overname stelt ons in staat om deze diensten snel aan onze klanten over de gehele wereld te bieden”, aldus Vik Verma, CEO van 8×8. De CPaaS-markt heeft echter al wat dominante spelers. Twilio is de grootste partij, maar ook Vonage, Nexmo en Bandwidth zijn nieuwe concurrenten van 8×8.

“8×8 is nu de enige cloud-provider dat de volledige, global-scale, cloud-native technologie-stack heeft om spraak, video, berichten en contactcenter te bieden als vooraf verpakte applicaties en enterprise-niveau API’s.”

Jitsi

8×8 breidde zijn portfolio vorig jaar uit met het Jitsi-platform voor videoconferenties van Atlassian. Jitsi was geen commercieel product, maar een open source-project van Atlassian. Het project gaf de bouwblokken voor het ontwikkelen van communicatieplatformen.

8×8 nam het project vorig jaar geheel over. Ook kocht het bedrijf het team van Atlassian-ontwikkelaars die de code onderhouden. Met de acquisitie gingen ongeveer zes projecten naar de ontwikkelaars van het bedrijf, waaronder Jitsi Meet en Videostream.

Delen van Jitsi worden nu verwerkt in het 8×8 Meetings-platform. Daarmee moet het bedrijf beter gaan concurreren met Slack.