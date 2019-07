Fujitsu voorziet PalmSecure-authenticatie van een update

Fujitsu meldt dat de PalmSecure-technologie van het bedrijf, die personen biometrisch kan identificeren, een upgrade krijgt. Met deze technologie zijn wachtwoorden niet meer nodig als identificatiemiddel van gebruikers.

De nieuwste versie is vanaf nu beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika. De vier onderdelen waar de technologie op steunt heten: Biometric Authentication Palmsecure ID Engine, die als hoofdmodule functioneert in combinatie met een gebruikersdatabase; ID Gatekeeper, dat de aderpatronen in handen herkent voor toegangscontrole naar fysieke ruimtes; ID LifePass, een oplossing met een API voor de integratie van PalmSecure in software- en hardwareomgevingen; en ID Login V2, dat thin en fat clients de mogelijkheid geeft om met deze biometrische technologie te werken. De technologie kan dus functioneren als toegangscontrole op bijvoorbeeld gebouwen, maar ook op allerlei devices of om toegang te krijgen tot een netwerk.

PalmSecure, de naam zegt het al, werkt door het lezen van aderen in de handpalm. Op een vergelijkbare manier als bij vingerafdrukken, zijn deze aders bij iedereen uniek en zorgen zo dus voor een uniek identificatiemiddel. Fujitsu heeft echter onderzoek gedaan naar een aantal van deze biometrische identificatiemiddelen, waaronder vingerafdrukken en irisscanners, en hieruit blijkt dat deze methodes kwetsbaar kunnen zijn voor vervalsing en diefstal. Ook hygiëne is een factor waar rekening mee wordt gehouden, bijvoorbeeld bij vingerafdrukken die logischerwijs bacteriën achterlaten op scanners.

Werking

Het PalmSecure-systeem gebruikt technologie die werkt via beeldherkenning, door de expertise van Fujitsu te combineren met de kennis van BioSec Group Ltd. De unieke kenmerken van de aderpatronen maken dat voor iedere gebruiker een template gecreëerd kan worden dat door een algoritme met hoge nauwkeurigheid herkend wordt. De valse acceptatiegraad, oftewel de foutmarge van het systeem wat betreft incorrecte toelating, ligt op slechts 0,00001 procent. De valse afwijzingsgraad, de foutmarge wat betreft incorrecte weigering, ligt op slechts 0,01 procent. Met respectievelijk een kans van een op tien miljoen en een op tienduizend mag dit een hoge nauwkeurigheidsgraad genoemd worden.