‘President Trump uit zorgen rondom JEDI-contract Pentagon’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zorgen geuit over het JEDI-contract van het Pentagon. Dat stellen twee ingewijden tegenover Bloomberg. De president heeft meer informatie geëist om te bepalen of hij in moet grijpen of niet.

Het JEDI-contract is een contract dat het Pentagon uitreikt aan één cloud-provider, om de diensten van het ministerie van Defensie over te zetten naar de cloud. Volgende maand moet het contract ter waarde van 10 miljard dollar naar één van twee bedrijven gaan: Amazon Web Services (AWS) of Microsoft. AWS wordt als favoriet gezien.

Brieven aan Trump

Trump zou onlangs op de hoogte zijn gesteld van brieven van Republikeinse leden van het Congress en militaire leiders, waarin zij hun zorgen uitten dat de voorwaarden van het contract een aantal bedrijven uit het biedproces dwong. Het gaat onder meer om Oracle, stellen de ingewijden.

Trump zou hier gefrustreerd om zijn, omdat hij niet op de hoogte was van de zorgen. Hij vroeg zijn werknemers om hem de correspondentie te tonen. Trump zegt interesse te hebben in de omstandigheden van het biedproces, maar geeft niet aan dat hij gaat voorkomen dat het contract naar één van de twee finalisten gaat.

Ron Johnson, voorzitter van Homeland Security in het Senaat, bevestigt dat hij met de Amerikaanse president gesproken heeft over het contract. “Hij wilde weten wat de problemen waren, wat onze zorgen waren.” En ook Senator Marco Rubio bevestigt dat hij met Trump sprak over het contract.

Omstreden contract

Het JEDI-contract is inmiddels behoorlijk omstreden. Diverse techbedrijven die meededen aan het biedproces stellen dat het ongewoon is dat slechts één partij het contract krijgt. Logischer was als meerdere aanbieders het contract krijgen en er een multi-cloud strategie in wordt gezet.

Oracle verloor recentelijk een rechtszaak rondom het contract van het Pentagon. Oracle stelde dat de race om het contract oneerlijk is, omdat AWS voorgetrokken zou worden. Ook zou er belangenverstrengeling zijn. De rechter ging hier echter niet mee akkoord.

Oracle was ook één van de bedrijven die klaagde over dat slechts één partij het contract kan winnen. De rechter liet zich niet uit over of dit wel of niet mag.