Dropbox kondigt nieuwe integraties met audio-, video- en transcriptietools aan

Dropbox gaat integraties met bepaalde tools als Adobe Premiere Rush, Otter.ai, Simon Says, Videomenthe, Vidrovr en Curio van GrayMeta uitrollen, bericht ZDNet. Volgens Dropbox vormen de gebruikers van deze applicaties één van de meest actieve gebruikersgroepen van de dienst.

Er waren eerder al aankondigingen geplaatst voor integratie met diensten als Slack, Zoom en Atlassian, evenals Google G Suite. Hierdoor kunnen gebruikers Google Docs, Sheets en Slides live in Dropbox gebruiken. De recentste aankondiging gaat dus over een aantal mediadiensten, waarvan de gebruikers alleen al in 2017 een groep vormen met meer dan een miljard bestanden in Dropbox.

“Met de opkomst van HD, 4K en 8K video, evenals online videodiensten en podcasting, groeit de behoefte aan snellere en efficiëntere video- en audioproductieworkflows elk jaar”, aldus Dropbox in een blogbericht. “Om de behoeften van onze klanten te blijven ondersteunen, ontwikkelden we nieuwe integraties met je favoriete video-, audio- en transcriptietools. Door toegang te geven tot Dropbox-bestanden zonder dat je de applicatie-interface hoeft te verlaten, helpen deze integraties tijd te besparen, op dezelfde pagina te blijven met je team en projecten sneller af te ronden”.

Geïntegreerde aanpak

Dropbox maakt al langer werk van meerdere diensten compatibel maken met het platform, om uiteindelijk één omgeving te creëren waar gebruikers al hun activiteiten in kunnen voltooien. Bestanden, tools en teams moeten in die omgeving samenkomen. Hierin werd vorige maand al een stap gezet door de presentatie van een compleet nieuwe UI en gebruikerservaring op alle platforms van het bedrijf, evenals de al genoemde integratie van Slack, Atlassian, Zoom en de Google G Suite. Ook een overzicht van de activiteiten in een gedeeld project was deel van de upgrade. Bovendien werd er een hele nieuwe mobiele app uitgerold. De stappen die het bedrijf zet passen in een bredere trend naar een integratie van verschillende applicaties en tools in één werkomgeving.