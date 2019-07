‘Bedrijven krijgen shadow IT steeds beter onder controle’

Bedrijven zijn steeds meer bezig om shadow IT aan te pakken, blijkt uit onderzoek van Duo Security, dat onderdeel is van Cisco. Het gemiddelde aantal organisaties die cloud-apps met hun diensten beschermen, is met 189 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Bij Shadow IT worden publieke cloud-diensten gebruikt, zonder dat de IT-afdeling van een organisatie dit weet. Een werknemer gebruikt dan bijvoorbeeld een public cloud-dienst die niet door de organisatie is goedgekeurd om documenten op te slaan, zodat hij hier thuis verder aan kan werken.

Niet alleen worden cloud-apps nu beter en vaker beschermd, maar ook het gebruik van verouderde apparaten daalt. Daardoor zijn bedrijven beter beschermd tegen malware, schrijft ITProPortal.

Duo Security stelt verder dat de helft van alle verzoeken voor toegang tot beschermde apps van buiten de muren van het bedrijf kwamen. Dat is een mogelijk risico op een aanval.

Controle terugnemen

“Beveiligingsteams hebben jarenlang weinig zichtbaarheid gehad in de cloud-applicaties die toegankelijk waren voor gebruikers en de persoonlijke apparaten die zij gebruikten”, aldus Wendy Nather, Head of Advisory CISOs bij Duo Security.

“De bevindingen in dit rapport maken duidelijk dat beveiligingsleiders de controle over deze apps en apparaten terugnemen, dankzij een zero-trust aanpak op het gebied van beveiliging. Deze aanpak laat organisaties in veel gevallen zich zelfs snel aanpassen op dreigende gevaren.”

Shadow IT groot gevaar

Shadow IT werd twee jaar geleden nog door diverse bedrijven tot groot gevaar bestempeld. Zo stelde 65 procent van de IT-professionals in 2017 in een onderzoek van Intel nog dat Shadow IT een grote bedreiging was voor de beveiliging van cloud-diensten.

Dit is een groot risico voor bedrijven. Als zij geen volledige transparantie hebben in hoe cloud-providers gebruikt worden, lopen ze het risico dat er ongeautoriseerde toegang is tot data, data slecht behandeld en opgeslagen wordt en data ten onrechte verwijderd wordt. Dat terwijl steeds meer data in de cloud bewaard wordt.