Progress lanceert klant-exclusieve omgeving voor bestandsoverdracht

Progress heeft zijn nieuwe oplossing MOVEit Cloud Dedicated aangekondigd. Dit is een cloudgebaseerde managed file transfer (MFT) oplossing, waarbij alle hardware en software aan een enkele klant worden toegekend. De oplossing maximaliseert de prestaties, beschikbaarheid en snelheid.

Progress is een leverancier van platformen voor applicatie-ontwikkeling en digitale ervaringstechnologieën. Het bedrijf heeft al enige jaren de MOVEit Cloud, wat het MOVEit Transfer MFT SaaS-aanbod is. Hiermee kunnen meerdere klanten via een cloudgebaseerde multitenant-omgeving op een veilige manier bestanden verplaatsen.

Exclusieve omgeving

Het nieuwe MOVEit Cloud Dedicated breidt de opties van deze oplossing uit. De oplossing is speciaal ontwikkeld voor klanten die een eigen, veilige omgeving voor bestandsoverdracht nodig hebben.

Klanten krijgen daarmee dus een exclusieve in de cloud gehoste omgeving met de beste prestaties en voorspelbaarheid voor bedrijfskritieke processen rondom bestandsoverdrachten. De omgeving valt bovendien eenvoudig te integreren met ondersteunde antivirus- of data loss preventie-tools.

John Ainsworth, senior vice president van Core Products bij Progress, stelt dat het bedrijf hiermee inspeelt op de behoefte van klanten. “Wij bieden onze klanten extra flexibiliteit om te werken met antivirus- en data loss preventieprogramma’s van hun keuze, in combinatie met het voordeel van een deskundig beheerde MOVEit Automation en MOVEit Transfer in de cloud, waarmee we een nieuw niveau van waarde voor de bedrijfskritieke file transfer aan onze klanten bieden.”

Automatisering

De MOVEit Cloud biedt bovendien beveiliging, gecentraliseerde toegangscontrole, encryptie en het monitoren van transfer-activiteiten. Die functies zijn nu ook beschikbaar in MOVEit Cloud Dedicated.

De functies maken het mogelijk om bestanden te overdragen, zonder dat hier MOVEit, de bijbehorende servers en disaster recovery-systemen aangeschaft, geconfigureerd of onderhouden hoeven te worden.

Daarnaast is de MOVEit Automation SaaS-oplossing beschikbaar gemaakt via MOVEit Cloud Dedicated. Deze oplossing biedt geavanceerde mogelijkheden om workflows te automatiseren, zonder dat hier scripting voor nodig is. Daardoor wordt de kans op fouten in herhalende processen verminderd en de uitvoering ervan georkestreerd.