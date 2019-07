Microsoft tekent deal van 2 miljard met AT&T

Microsoft gaat een cloudinfrastructuur en productiviteitsdiensten leveren aan de Amerikaanse telecomoperator AT&T. Deze diensten zijn onderdeel van een meerjarige deal die beide bedrijven vandaag hebben aangekondigd, zo meldt SiliconAngle. De overeenkomst is meer dan 2 miljard dollar waard.

De aankondiging komt een dag nadat AT&T al een andere overeenkomst van meerdere miljarden dollars met IBM voor cloudinfrastructuur en professionele diensten had aangekondigd. De twee deals gaan echter over verschillende delen van de werkzaamheden van de Amerikaanse operator. IBM zal voornamelijk gaan werken met zakelijke divisie AT&T Business Solutions, terwijl Microsoft zijn diensten aan AT&T Communications gaat leveren. Deze laatste tak is het moederbedrijf van alle telecomactiviteiten van AT&T. De onlangs overgenomen WarnerMediagroep valt hier echter niet onder.

Details

In de overeenkomst is afgesproken dat Microsoft Azure het geprefereerde cloudplatform van AT&T wordt voor workloads die verder geen verband houden met de netwerkinfrastructuur. Daarnaast wordt een groot deel van de 250.000 medewerkers van de telecomoperator overgezet naar Microsoft 365, de bundel die Windows 10, Office 365 en een aantal cybersecuritytools bevat. “Samen zullen we de kracht van Azure en Microsoft 365 gebruiken om de manier waarop de medewerkers van AT&T samenwerken te veranderen en om de toekomst van media en communicatie voor mensen overal ter wereld vorm te geven”, aldus CEO Satya Nadella van Microsoft.

Beide bedrijven zijn ook van plan om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen die Azure aan de netwerkdiensten van AT&T moeten koppelen. In het bijzonder wordt hierbij gefocust op de 5G-infrastructuur die de operator op dit moment uitrolt.

De AT&T-overeenkomst betekent een grote uitbreiding van de aanwezigheid van Microsoft binnen de telecommarkt. Andere cloudklanten van de techgigant in deze sector zijn onder meer de Zweedse mobiele provider Telia en het Spaanse Telefónica, een van de grootste providers van de wereld.