ProcessMaker en Automation Anywhere kondigen samenwerking aan

Business Process Management (BPM)- en workflow softwarespecialist ProcessMaker gaat samenwerken met RPA-specialist Automation Anywhere. De samenwerking moet het voor ProcessMaker-gebruikers mogelijk maken om meer efficiëntie te bereiken met behulp van oplossingen die helpen bij routinematige, data-intensieve taken.

Bedrijven zullen door de samenwerking in staat zijn om algemene processen in hun onderneming te verbeteren. Als onderdeel van de deal willen de beide specialisten het RPA-platform Automation Anywhere met de BPM-software van ProcessMaker. Hierdoor zijn klanten met het RPA-platform van Automation Anywhere bots creëren die taken uitvoeren binnen grotere bedrijfsprocessen. Deze processen worden op hun beurt weer door ProcessMaker beheerd. Het doel is dus om deze twee technologieën te integreren. Bedrijven krijgen op die manier een set tools om software-bots in te zetten voor het stroomlijnen van digitale taken in een groter aantal bedrijfsprocessen.

“De integratie van de technologieën van ProcessMaker en Automation Anywhere biedte een krachtige nieuwe optie voor bedrijven om hun bedrijfsprocessen te verbeteren”, stelt Griffin Pickard, Director Technology Alliance Program van Automation Anywhere. “Deze samenwerking zal eindgebruikers in staat stellen om alledaagse, repetitieve taken te automatiseren, waardoor ze zich kunnen richten op belangrijkere initiatieven zoals innovatie en verbeterde klantervaringen.”

Routinematige taken automatiseren

De aankondiging zal vooral interessant zijn voor bedrijven waar werknemers routinematig eenvoudige taken handmatig moeten uitvoeren. Onderwijsinstellingen die ProcessMaker gebruiken, kunnen bijvoorbeeld het platform van Automation Anywhere gebruiken voor de inzet van software-bots voor de verwerking van nieuwe studenten of nieuwe subsidieaanvragen. Denk daarbij aan bots die automatisch gegevens uit verschillende bestanden of e-mails van studenten of werknemers vastleggen. Dit moet, volgens beide bedrijven, uiteindelijk leiden tot tijdsbesparing en minder fouten bij het handmatig beheren van bedrijfsprocessen.

“We zijn zeer enthousiast over dit partnerschap, omdat we ernaar blijven streven om onze klanten de snelheid, efficiëntie en flexibiliteit te bieden die nodig is in moderne ondernemingen”, aldus Brian Reale, CEO en oprichter van ProcessMaker. “De samenwerking tussen ProcessMaker en Automation Anywhere tilt BPM naar een nieuw niveau, waardoor medewerkers zich kunnen concentreren op de dingen die ze het beste kunnen doen en waarbij bots zich op de rest kunnen richten.”