Internationale samenwerking van Ingram Micro met AvePoint

Op Microsoft Inspire hebben Office365-specialist AvePoint en ICT-distributeur Ingram Micro aangekondigd te gaan samenwerken. Meer concreet gaat het hierbij om de oplossingen van AvePoint voor het migreren, beheren en back-uppen van gegevens in Office 365 en Dynamics 365 die de distributeur tegen een verlaagd tarief wil aanbieden.

Het Modern Workplace Accelerate-programma van Ingram Micro is bedoeld voor het vereenvoudigen van clouddiensten als Office 365, Microsoft 365 en Dynamics 365. Dit betreft dus een groot aantal tools ,waaronder marketingtools, salestools en cloudoplossingen. De oplossingen van AvePoint spelen een grote rol in de software.

“Met meer dan 55.000 resellers over de hele wereld die op de Ingram Micro Cloud Marketplace vertrouwen, willen we heel graag onze partners van de beste oplossingen, diensten en faciliterende voordelen voorzien om succesvol te worden in hun cloud-business,” meldt Renée Bergeron, Senior Vice President Cloud Computing bij Ingram Micro. “We kozen AvePoint als onze wereldwijde Modern Workplace Accelerate partner vanwege hun wereldwijde aanwezigheid, hun 18-jarige staat van dienst op het gebied van innovatie samen met Microsoft, en hun toewijding aan het succes van hun partners en het kanaal.”

AvePoint ook voorkeursleverancier in Cloud Marketplace

AvePoint wordt door de samenwerking met Ingram Micro de exclusieve leverancier van migratie- en backupoplossingen binnen het Modern Workplace Accelerate-softwareprogramma. Ook wordt het bedrijf in de Ingram Micro Cloud Marketplace de belangrijkste leverancier voor migratieoplossingen en -diensten. Dit is ook het geval voor de back-uptoepassingen van Office 365 en Dynamics 365.

Ook interessant voor Nederlandse MSP’s

Ook voor Nederlandse MSP’s zou de samenwerking erg voordelig kunnen zijn, zo geeft Hylke van der Velde, Country Manager Netherlands van AvePoint aan: “In het Nederlandse bedrijfsleven neemt de vraag naar de cloudoplossingen van Microsoft, waaronder Office 365, Dynamics 365 en Microsoft Teams, razendsnel toe. Met het Modern Workplace Accelerate-programma van Ingram Micro en de oplossingen van AvePoint kunnen IT-dienstverleners hun klanten veel beter faciliteren bij zowel de migratie als back-up en governance van hun IT-omgeving.”