Microsoft ziet groei van Azure vertragen in vierde kwartaal

Microsoft heeft een ontzettend sterk vierde kwartaal van zijn fiscale jaar 2019 gehad. Het bedrijf zag zijn marktwaarde zelfs weer boven een biljoen dollar (1ooo miljard) uitkomen. Toch zien we dat de groei bij een belangrijk deel van het bedrijf stagneert.

Diverse afdelingen van Microsoft zagen weer een sterke groei in dit kwartaal, maar die groei blijkt minder groot te zijn dan in eerdere jaren, schrijft ZDNet. Zo groeit de Azure-Afdeling van het bedrijf minder sterk: de groei is 64 procent ten opzichte van een jaar eerder, wat een minder grote stijging is dan in eerdere kwartalen.

De cloud-afdeling van het bedrijf bestaat echter niet alleen uit Azure. Ook Office 365, Dynamics 365 en een deel van de commerciële zaken van LinkedIn worden in deze cijfers meegenomen. De gehele afdeling wist dit kwartaal 11 miljard dollar om te zetten, maar experts stellen dat het leeuwendeel daarvan uit Office 365 komt.

De omzet van Office 365 zag een omzetgroei van 31 procent, als gevolg van meer gebruikers en een hogere gemiddeld omzet per gebruiker.

Wet van grote getallen

De groei van Azure is ondertussen dus minder stevig dan eerdere kwartalen. Mike Spencer, General manager of Investor Relations bij het bedrijf, stelt dat dit komt door ‘de wet van grote getallen’. Het komt er op neer dat hoe groter een bedrijf wordt, hoe langzamer de groei waarschijnlijk gaat als er naar percentages wordt gekeken. Daarnaast zegt Spencer dat de Enterprise Mobility + Security-dienst op Azure gematigder groeit, waardoor zijn traject meer op die van Office 365 lijkt. Op het gebied van marges is echter wel een flinke groei te zien, als gevolg van de grotere en meerjarige contracten die Microsoft recentelijk heeft getekend.

Windows

Ondertussen had ook Windows een sterk kwartaal, waarbij de omzet met 7 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder. Dit is te danken aan een sterke groei in Windows OEM en Commercial. De omzet van OEM Pro steeg met 17 procent, wat onder meer te maken heeft met dat de ondersteuning voor Windows 7 op 14 januari 2020 stopt. De gehele omzet van Microsoft was dit kwartaal 33,7 miljard dollar. Het bedrijf had een operationeel inkomen van 12,4 miljard dollar.