Senaat VS wil verbod op verkoop en aankoop van patenten door Huawei

Het Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel ontvangen waarmee de verkoop en aankoop van Amerikaanse patenten verboden wordt voor Huawei. De VS is al jaren bang dat apparatuur van de Chinese fabrikant misbruikt kan worden door de Chinese overheid voor spionage.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan de overheid bedrijven die op de zwarte handelslijst staan verbieden om Amerikaanse patenten te kopen, verkopen of hier een exclusieve licentie voor te nemen. Dat stelt The Wall Street Journal, die een concepttekst heeft ingezien.

Huawei staat sinds eind mei op de zwarte lijst in de VS, waardoor het bedrijf ook geen handel meer mocht drijven met Amerikaanse organisaties. Inmiddels worden er uitzonderingen gemaakt door de overheid. Amerikaanse bedrijven kunnen een licentie krijgen om zaken te doen met Huawei, mits er geen gevaar is voor de nationale veiligheid.

De sponsors van de wet, de Republikeinse Senatoren Marco Rubio en John Cornyn, stellen nu dat hun wetsvoorstel specifiek gericht is op Huawei. De Chinese fabrikant zou agressief achter octrooiconclusies aanzitten.

Rechtszaken

Met de nieuwe wet kan de overheid verder ingrijpen bij binnenlandse rechtszaken rondom patentschending, als hier een bedrijf van de zwarte lijst bij betrokken is. Wordt zo’n zaak ingediend, dan moet het bedrijf het ministerie van Justitie en het Patent and Trademark Office van de nieuwe wet op de hoogte stellen.

Ook moet een organisatie informatie aanleveren over de geclaimde schending, evenals de financiële implicaties en de schadevergoeding waar om gevraagd wordt.

Dit is belangrijk, aangezien Huawei sinds het op de zwarte lijst staat Verizon Communications probeert te dwingen om licentiekosten te betalen voor ruim tweehonderd patenten. De meeste van die patenten zijn aan 5G gerelateerd. Daarnaast zou het bedrijf dreigen om de royalties te verhogen voor Amerikaanse bedrijven die afhankelijk zijn van zijn patenten.

Dit alles wordt gezien als vergelding voor de maatregelen die de Amerikaanse overheid genomen heeft tegen de Chinese fabrikant. Met het wetsvoorstel zou het Senaat dus in kunnen grijpen.