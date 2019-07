Intel gaat datacenter-hardware optimaliseren voor SAP-apps

Intel en SAP SE hebben aangekondigd samen te werken om de infrastructuur-hardware van de chipfabrikant te optimaliseren voor de enterprise software-applicaties van SAP. Het gaat onder meer om de S/4HANA-database.

De focus bij de optimalisatie ligt op technologieën als de Xeon Scalable-CPU’s en het Optane DC persistent memory, schrijft Silicon Angle. De bedrijven denken dat deze technologieën de prestaties van de apps van SAP die in de cloud of op de rand van het netwerk draaien, flink kunnen verbeteren.

Applicaties als de S/4HANA vergen erg veel geheugen, waardoor optimalisatie altijd welkom is. Intel Optane DC persistent memory is ontworpen om grote opslageisen die bij de hyperscala datacentra vereist zijn te ondersteunen. Het geheugen komt dan ook met veel meer opslagcapaciteit per module dan traditionele dynamic random access memory.

Van 50 naar 4 minuten

Volgens de bedrijven wordt de “complexiteit en het risico van real-time, in-memory applicaties significant verminderd” als de HANA-apps op Optane draaien. Dit is omdat er “persistent data geleverd wordt die veerkrachtiger is bij storingen”.

SAP denkt zelfs dat klanten hun data recovery-tijd voor een 6 TB SAP HANA-instance kunnen verminderen van 50 minuten tot slechts vier minuten.

“Intel Optane DC persistent memory levert significant dichter geheugen, wat klanten in staat stelt om meer data te verwerken met dezelfde server.” Dat moet volgens de bedrijven leiden tot kostenbesparingen en nieuwe mogelijkheden voor klanten die overstappen naar S/4HANA.

Andere apps

Ook worden de technologieën van Intel voor andere apps van SAP geoptimaliseerd. Het gaat onder meer om de Business Suite-applicaties, Data Hub, Concur en Ariba.

“Intel en SAP werken al ruim een decennium nauw samen aan het ontwikkelen van onderscheidende doorbraaktechnologieën, die organisaties efficiënter laten werken. Met het nieuws van vandaag versnellen we onze technologische samenwerking verder en laten we de waarde die we aan onze klanten leveren groeien”, aldus executive vice president Navin Shenoy van Intel.

Tot slot maken de twee bedrijven een nieuw Center of Excellence, waar de prestatievoordelen van de gecombineerde technologieën en producten getoond worden.