Nieuwe beroepsgroep in opkomst: de UX-manager

Een nieuwe beroepsgroep is in aantocht is die opereert op het snijvlak van development, architectuur en design, weet ZDNet. Die rol, user experience (UX)-manager, wordt steeds meer gezocht omdat organisaties door hebben dat het hebben van een goede gebruikservaring enorm belangrijk is, zeker nu bedrijven bijna volledig afhankelijk zijn van digitale interacties. Innoveren met digitale oplossingen is zeer populair, maar met de verkeerde gebruikservaring kan het ook averechts werken. Veel grote bedrijven hebben nu UX-teams, maar iemand die zo’n team kan managen is schaars.

“Er zijn niet genoeg ervaren UX-managers om alle openstaande functies in te vullen”, vertelt Jared M. Spool, van CenterCenterCentre/UIE, in een recente post. Dat komt volgens hem doordat “ervaren UX managers vaak tevreden zijn waar ze zijn. Het duurt jaren voor nieuwe managers de nodige ervaring hebben om groeiende teams te leiden”.

Op welke manier passen UX-managers in een breder plaatje? Volgens Spool heeft een goede UX-manager de skills om collega’s te coachen op hoe en wanneer ze om UX-resources kunnen vragen om het meeste uit de mogelijkheden van het team te halen. UX-managers moeten technische kennis hebben, maar kunnen volgens Spool uit verschillende delen van het bedrijf komen. De interdisciplinaire aard van UX wordt door Lana Whitehead van Kent State University als volgt uitgelegd: “Het geeft de manier weer waarop mensen complex zijn. Of je nu kiest voor marketing, engineering of business, het begrijpen van de gebruikerservaring zal een belangrijk voordeel geven bij het maken van vorderingen in een vakgebied. Als je een ongekende nieuwsgierigheid hebt naar hoe mensen zich gedragen, kun je UX-ontwerp gebruiken dan de springplank zijn voor schijnbaar eindeloze carrièremogelijkheden”.

Carrièrepaden in UX-teams

Whitehead beschrijft vijf mogelijke carrièrepaden die iemand kan inslaan in het UX-vakgebied. De UX-ontwerper heeft als doel om een gebruikerservaring te creëren die gebaseerd is op onderzoek en analyse, door bijvoorbeeld het raadplegen van klanten en het creëren van prototypes. Dan is er de visueel ontwerper, die het concept en artwork ontwerpt voor digitale projecten. Vervolgens de zogeheten informatie-architect, die verantwoordelijk is voor het scannen, opbouwen en optimaliseren van de website zoals die voor gebruikers zichtbaar is. Als vierde is er de productontwerper, die volgens Whitehead op dit moment een van de meest voorkomende functietitels is in de UX-wereld. De functe omvat het ontwerpen van producten die in het dagelijks leven worden gebruikt, en het continu verbeteren van die producten. Als laatste is er de projectmanager die plant, budgetteert, en toezicht houdt op het project.

Op het moment dat UX echt belangrijk wordt voor ondernemingen is er behoefte aan managers om het geheel gecoördineerd en verbonden te houden met een bedrijf. De behoefte aan UX-managers groeit dus alleen maar als UX-teams groter worden. “Het aannemen van ervaren ontwerpers en onderzoekers die goede self-managers zijn, zal erg van pas komen voor organisaties waarvan de UX-teams nog maar net van start zijn gegaan, vertelt Spool. “Echter, zodra een UX-team groter wordt dan vier medewerkers, groeit de behoefte aan een manager. Teamleden hebben coördinatie en hulp nodig om hun inspanningen te kanaliseren. Managers zijn het meest effectief met acht of minder werknemers onder hun leiding.”