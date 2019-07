Europese Commissie start mededingingsonderzoek naar Amazon

De Europese Commissie is een formeel mededingingsonderzoek naar Amazon gestart. De Commissie wil weten of het gebruik van gevoelige data van onafhankelijke verkopers die via de Amazon webwinkel verkopen in strijd is met de concurrentieregels van de Europese Unie.

Amazon is een webwinkel die zelf producten verkoopt. Het platform is echter ook een plek waar onafhankelijke verkopers hun waar kunnen verkopen. De internetgigant verzamelt in dat geval data over de activiteit op het platform. De Europese Commissie stelt nu op basis van “eerste gevonden feiten” dat Amazon de concurrentiegevoelige informatie over de verkopers, hun producten en transacties op de marktplaats lijkt te gebruiken, meldt ZDNet.

Voordelen e-commerce behouden

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging heeft e-commerce veel voordelen naar de markt gebracht, waaronder verhoogde concurrentie, meer keuze en betere prijzen.

“We moeten ervoor zorgen dat grote online platformen deze voordelen niet laten verdwijnen via concurrentiebeperkend gedrag. Daarom heb ik besloten om de handelspraktijken van Amazon en zijn dubbele rol als marktplaats en detailhandelaar nader te onderzoeken, om na te gaan of het voldoet aan de EU-mededingingsregels.”

Het onderzoek kijkt verder naar de standaardovereenkomsten tussen de webwinkel en de verkopers, waarmee Amazon de data van verkopers kan analyseren en gebruiken. De Europese Commissie wil daarnaast weten of het gebruik van de verzamelde verkopersdata impact heeft op concurrentie.

Buy Box

Op de website van Amazon staat een Buy Box prominent op de website. Ook dit onderdeel wordt nu door de Europese Commissie onderzocht. De Commissie wil weten welke rol de data speelt in het beslissen wie er in die Buy Box terecht komt, en wat de impact is van het mogelijke gebruik van concurrentiegevoelige informatie voor die selectie.

De Buy Box winnen lijkt belangrijk te zijn voor verkopers op Amazon. Een groot deel van de transacties komen namelijk via deze box.

Het onderzoek van de Europese Commissie krijgt een hoge prioriteit. Het openen van een formeel onderzoek geeft echter niets aan over de uitkomst en er is geen wettelijke deadline waar de Commissie zich aan moet houden. Amazon heeft laten weten volledig met de Commissie mee te werken.