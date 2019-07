Gartner: Cloudinfrastructuur van Google wint terrein

IT-onderzoeksbureau Gartner bericht dat de cloudinfrastructuurdiensten van Google steeds completer worden. Hierdoor komt het bedrijf steeds hoger op de ranglijst van de nieuwste Gartner Magic Quadrant te staan.

De Magic Quadrant van 2019 voor infrastructure-as-a-service, die vandaag is gepubliceerd, beschrijft Google Cloud als een “leider”, met een derde plaats van slechts zes aanbieders die de lijst hebben gehaald. Google werd voor het eerst gecategoriseerd als leider in 2018, maar Gartner stelt dat de positie van het bedrijf is verbeterd omdat het nieuwe analytische mogelijkheden heeft toegevoegd en de “ability to execute” verbetert. Amazon Web Services bezet de eerste plaats en de Azure cloud van Microsoft blijft op de tweede plaats staan. Het rapport toont verder de enorme kloof aan tussen de grootste drie aanbieders en hun belangrijkste concurrenten. Alibaba Cloud, IBM en Oracle zijn allemaal beland in de categorie ‘nichespelers’.

Wat Google betreft bericht Gartner dat de status van het bedrijf is gegroeid dankzij expertise op het gebied van data-analyse en machine learning-diensten, die helpen om van Google een meer “strategische leverancier” te maken. “Het draaien van applicaties is belangrijk, maar je moet ook de gegevens die ze genereren kunnen begrijpen,” zegt Google Cloud President Rob Enslin in een blogbericht over het rapport van Gartner. “Google Cloud heeft een zeer gedifferentieerd aanbod op het gebied van data-analyse en machine learning”.

Google heeft wel nog steeds een aantal uitdagingen om aan te pakken. De processen van het bedrijf voor de omgang met zakelijke accounts moeten nog verder ontwikkeld worden. Ook ontbreekt het aan een grote basis van managed service providers. Bovendien blijft de salesdekking laag.

Concurrenten

Amazon blijft doorstomen, aldus Gartner. Het onderzoeksbureau stelt dat AWS de meest “bedrijfsklare, essentiële, hypergeschaalde provider” is en dat de nieuwe diensten van AWS ook de meeste use cases dekt. Aan de andere kant merkte Gartner op dat AWS niet altijd de beste prijzen biedt en dat de belangrijkste opslagdienst van AWS sinds 2014 geen prijsverlaging meer heeft gehad.

Wat Microsoft betreft bericht Gartner dat de belangrijkste kracht van Azure de integratie van softwareproducten zoals Office is. Dat stelt ondernemingen in staat om gemakkelijker hybride toepassingen te creëren. Daarnaast prees Gartner Azure om zijn Internet of Things-strategie. Gartner noemt als belangrijkste kritiekpunt wat betreft Azure dat de dienst de afgelopen maanden door een aantal storingen is getroffen.