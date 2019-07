IBM-omzet blijft dalen, wel hogere winst dan verwacht

De omzet van IBM blijft maar dalen. IBM stelt dat de koop van Red Hat flinke groei zal opleveren, maar de omzet van het bedrijf is afgelopen kwartaal opnieuw gedaald met 4,2 procent. Wel was de winst hoger dan verwacht, de winst steeg 3,9 procent naar 2,5 miljard dollar.

IBM is inmiddels enkele jaren bezig om zijn portfolio te vernieuwen en te investeren in nieuwe oplossingen. Veel betaande producten van IBM worden steeds minder populair waardoor de omzet blijft dalen. Een van de nieuwe omzetmakers moet de cloudmarkt worden. Met een groei van 5 procent voor de clouddiensten van IBM lijkt er een lichtpuntje aan de horizon te zijn, maar het blijft een feit dat IBM ver achterloopt in groei in vergelijking met AWS of Microsoft. Met een groei van 41 procent in het eerste kwartaal van het fiscale jaar voor AWS en 73 procent in het derde kwartaal voor Microsoft is de groei van de clouddiensten van IBM relatief bescheiden. Daar ligt dus nog een uitdaging, een uitdaging die het met de overname van Red Hat wil oplossen. We toekomst moet uitwijzen of dat gaat lukken.

Wel worden waarschijnlijk de verwachtingen die IBM had voor het volledige jaar waargemaakt, vooral als de acquisitie van Red Hat in dit geval buiten beschouwing wordt gelaten. Volgens Ginni Rometry, CEO van IBM, zullen de high-value bedrijfsonderdelen van IBM blijven groeien: “Met de afronding van onze overname van Red Hat zullen we het enige echte open en hybride multi-cloud platform in de sector aanbieden, waarmee we onze leidende positie versterken en onze klanten op unieke wijze helpen om te slagen in het volgende hoofdstuk van hun digitale heruitvindingen.”

Red Hat als geheim wapen

IBM beëindigde het tweede kwartaal met reserves van 46,4 miljard dollar, waarvan recentelijk 34 miljard werd gebruikt om de overname van Red Hat compleet te maken. Het open-source-bedrijf lijkt op dit moment een van de grootste troeven te zijn in het plan van IBM om het gat naar de concurrentie te gaan dichten: “Op 2 augustus zullen we bespreken hoe de overname van Red Hat de omzetgroei van IBM zal versnellen, zal bijdragen aan ons high-value model en de toestroom van vrije financiële reserves in de toekomst zal verbeteren”, aldus James Kavanaugh, senior VP en CFO bij IBM.