Google-project Dragonfly officieel beëindigd

Project Dragonfly, het ontwikkelen van een Google-zoekmachine die ook in China gebruikt zou kunnen worden, wordt niet doorontwikkeld, weet ITPro. De zoekmachine zou thema’s als democratie, mensenrechten en vrije demonstraties censureren.

Nadat Google al langere tijd kritiek ontving voor de ontwikkeling van het Dragonfly-zoekplatform is de stekker nu officieel uit getrokken. Dit blijkt uit de woorden van Karan Bhatia, VP public policy bij Google, tegen de Amerikaanse Senaat. “We hebben geen plannen om Search in China te lanceren en er wordt niet aan zo’n project gewerkt,” meldt hij.

Het project lag onder vuur vanuit interne en externe bronnen. Werknemers van Google hebben zelfs een open brief naar hun management gestuurd waarin ze uitlegden dat ze het niet eens waren met de ontwikkeling van een dergelijke zoekmachine. “Ons verzet tegen Dragonfly gaat niet over China: we maken bezwaar tegen technologieën die de machthebbers helpen bij het onderdrukken van de kwetsbaren, waar ze zich ook bevinden”, schreven ze in de brief. “Door de Chinese regering een gemakkelijke toegang tot gebruikersgegevens te verschaffen, zoals de Chinese wet vereist, wordt Google medeplichtig aan onderdrukking en schendingen van de mensenrechten.”

Kritiek op Dragonfly



Het project werd geheim gehouden tot het vorig jaar ontdekt werd, en in de publiciteit kwam door een bericht van The Intercept. Interne conflicten bij Google zorgden ervoor dat Dragonfly stop werd gezet voor onbepaalde tijd; het ging specifiek om klachten van privacy-experts van het bedrijf die niet werden geïnformeerd over Dragonfly. In maart dit jaar werd bekend dat in het geheim weer aan het project werd gewerkt. Een kleine groep van Google-topmanagers nam een review af van het product, maar deze werd niet gedeeld uit angst dat er negatieve reacties zouden plaatsvinden.

Eind vorig jaar werd al bekend dat het project alleen nog in naam werd voortgezet, na een storm van kritiek die onder andere door Amnesty International werd geuit. Toen werd ook bekend dat het data analysis-systeem van Google het mogelijk maakte om bepaalde zoekresultaten te censureren.