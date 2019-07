Europees gps-alternatief Galileo opnieuw online

Het Europese satellietnavigatienetwerk Galileo is opnieuw online, na een storing van een week. Commerciële gebruikers zien reeds tekenen van herstel van de navigatie- en timingservices, maar er kunnen nog fluctuaties optreden.

“Het technisch incident is ontstaan door een defect aan de apparatuur in de Galileo-controlecentra die tijd- en baanvoorspellingen berekenen en die worden gebruikt om het navigatiebericht te berekenen”, klinkt het bij het Europese Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA). “De storing beïnvloedde verschillende elementen in beide centra.

Een team van experts werkte 24/7 om het netwerk weer online te krijgen en houdt de kwaliteit van de diensten voortdurend in de gaten.

Onderzoekscommissie

Begin deze week communiceerde GSA reeds dat het probleem bij één van de grondstations lag. De storing was toen al vier dagen aan de gang en verdere verduidelijking van de oorzaak bleef uit. Het agentschap laat weten dat een onafhankelijke onderzoekscommissie opricht om de problemen ten gronde te onderzoeken.

“Hierdoor kan de Commissie, als programmabeheerder, samen met het EU-agentschap GSA lessen trekken voor het beheer van een operationeel systeem met miljoenen gebruikers over de hele wereld”, aldus het GSA.

Bèta

Galileo is sinds december 2016 actief met een aanbod van ‘intiële diensten’, zeg maar een soort bètafase. Vandaag worden de Galileo-signalen nog gebruikt in combinatie met andere satellietnavigatiesystemen. Zo kunnen technische problemen worden gedetecteerd en verholpen, voordat het systeem volledig operationeel wordt. Wanneer die fase is bereikt, zal Galileo volledig zelfstandig opereren.

Het navigatiesysteem wordt gesponsord door de Europese Unie en is Europa’s grootste ruimteproject ooit. Momenteel bestaat Galileo uit 24 operationele kunstmanen, twee testsatellieten en twee exemplaren die al op pensioen zijn. Het hele project is begroot op ongeveer 10 miljard euro.

