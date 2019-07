Onderzoek: iPhone-gebruikers switchen massaal naar Samsung

CNet meldt dat een onderzoek naar 38.000 smartphonegebruikers aantoont dat steeds minder gebruikers hun iPhone inwisselen voor een nieuw model, en steeds vaker overstappen naar Android-smartphones, waaronder vaak Samsungmodellen.

BankMyCell, een bedrijf dat smartphonegebruikers hun toestel laat inruilen voor een nieuw model, rapporteert dat 18,1 procent van de iPhonegebruikers in juni hun toestel inruilde voor een Samsung-smartphone. De loyaliteit van Samsung-gebruikers lag een stuk hoger, aangezien slechts 7,7 procent van de S9-gebruikers overstapte naar een iPhone. De rest bleef gebruikmaken van het Androidsysteem. Van de iPhone X-gebruikers stapte zelfs 26 procent over op een ander merk. BankMyCell zegt dat iPhone-loyaliteit zich op het laagste punt bevindt sinds 2011, namelijk op een niveau van 73 procent. Dit is een daling van 19 procent in vergelijking met de hoogste piek van 92 procent in 2017.

Dalende cijfers

Volgens CNet zijn de cijfers een logisch gevolg van een trend die te maken heeft met de grotere loyaliteit van Samsung-gebruikers aan hun merk dan bij Apple-gebruikers het geval is. Het moet gezegd worden dat de gebruikers die onderzocht zijn een specifieke groep vormen, omdat het allemaal klanten zijn van één bepaalde inruildienst. Daardoor boet het onderzoek misschien wat in aan statistische relevantie.

TNW meldt overigens dat Tim Cook, de CEO van Apple, eerder al gewaarschuwd had voor een daling in omzet door een verminderde vraag naar iPhones, vooral in China. Deze trend verspreidde zich daarna naar India, waar iPhone-sales in het eerste kwartaal van 2019 daalden met wel 42 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2018. Daar staat tegenover dat Gartner berichtte dat smartphonesales in totaal ook meer dan ooit daalden, dus tegen die achtergrond is de daling in de verkoop van Apple-toestellen misschien niet zo verrassend als het in eerste instantie klinkt.