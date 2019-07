Volkswagen en Ford slaan handen ineen voor zelfrijdende auto’s

Volkswagen en Ford zullen hun hun krachten gaan bundelen wat betreft elektrische en zelfrijdende auto’s, meldt Bloomberg. Volkswagen zal 2,6 miljard dollar investeren in Argo AI, de partner van Ford op het gebied van zelfrijdende autotechnologie.

Aan Argo AI wordt door de deal een waarde van 7 miljard toegeschreven, lieten de twee autofabrikanten vrijdag weten in een gezamenlijke verklaring. De investering van Volkswagen omvat 1 miljard dollar in financiering en 1,6 miljard dollar in de vorm van Audi Autonomous Intelligent Driving, dat onderdeel is van Volkswagen AG.

“Hoewel Ford en Volkswagen onafhankelijk en concurrerend blijven, stelt de samenwerking met Argo AI op het gebied van deze belangrijke technologie ons in staat om ongeëvenaarde capaciteiten, schaal en geografisch bereik te leveren”, zegt Ford Chief Executive Officer Jim Hackett. De waarde van aandelen in Ford steeg na de aankondiging met 2,1 procent in New York. Preferente aandelen in Volkswagen stegen in waarde met 1,6 procent in Frankfurt.

Duidelijke plannen

Voor Volkswagen biedt de investering in Argo AI een mogelijkheid om de achterstand op bijvoorbeeld Waymo van Alphabet en de Cruise-divisie van General Motors in te halen. Testen op de weg en het verzamelen van grote hoeveelheden data zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen, en de samenwerking van Volkswagen en Ford biedt mogelijkheden om deze doelen te bereiken. “Het heeft even geduurd voordat deze deal tot stand kwam, maar dat komt doordat we veel van de grote problemen hebben opgelost”, vertelt Bryan Salesky, mede-oprichter en CEO van Argo AI. “We hebben een duidelijk beeld van de productie en de levering van voertuigen en we hebben een duidelijk beeld van waar en hoe we de markt op willen.”