‘Google schikt in rechtszaken over WiFi-schandaal, leeftijdsdiscriminatie en datadeling’

Google zou een schikking hebben getroffen in meerdere rechtszaken. Daarbij werd het bedrijf beschuldigd van leeftijdsdiscriminatie, het onterecht verzamelen van data van kinderen en het Wi-Spy-schandaal met Street View-auto’s.

Voor het Wi-Spy-schandaal betaalt Google volgens Bloomberg 13 miljoen dollar. In 2010 werd het bedrijf ervan beschuldigd dat het via zijn Street View-auto’s e-mailadressen, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie via onversleutelde WiFi-netwerken van burgers verzamelde. De informatie kwam van tientallen miljoenen mensen wereldwijd.

Twintig aanklagers in een class-action-rechtszaak krijgen persoonlijke compensatie voor het schandaal, mits een rechter in San Francisco de schikking goedkeurt. Het na tien jaar identificeren van andere getroffen gebruikers is te ingewikkeld, aldus advocaten.

Het overgebleven geld wordt dan ook verdeeld onder een handjevol groepen die zich inzetten voor privacy-rechten van consumenten. De informatie die Google nog heeft, wordt vernietigd.

Leeftijdsdiscriminatie

Google werd daarnaast beschuldigd van leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties. In die rechtszaak, die aangespannen werd door 227 mensen, betaalt de internetgigant volgens Bloomberg 11 miljoen dollar. Volgens de zaak discrimineerde het bedrijf tegen oudere sollicitanten.

Volgens de schikking moet moederbedrijf Alphabet zijn werknemers en managers ook gaan trainen op het gebied van leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast moet er een comité komen dat zich richt op leeftijdsdiversiteit bij recruiting, en om ervoor te zorgen dat klachten goed onderzocht worden.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgen de mensen die betrokken zijn bij de rechtszaak per persoon ruim 35.000 dollar aan compensatie.

YouTube

Tot slot rond Google volgens bronnen van The Washington Post een onderzoek van de FTC af met een schikking. Het bedrijf werd onderzocht omdat het kinderen die YouTube bezochten niet goed genoeg beschermde, en hun data verzamelde. Volgens de Amerikaanse wet mag data van kinderen onder de 13 jaar niet verzameld worden.

Naar verwachting betaalt Google hier een miljoenenboete voor. Het exacte bedrag en andere voorwaarden zijn echter nog niet bekend. De zaak is nu in handen van het ministerie van Justitie, maar die volgt het advies van de FTC over het algemeen.