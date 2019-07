‘Wereldwijde verkoop smartphones, laptops en tablets neemt in 2019 met 3 procent af’

De wereldwijde verkoop van smartphones, tablets en laptops neemt dit jaar opnieuw af. Dat verwacht Gartner. In totaal worden er dit jaar 2,2 miljard apparaten verkocht, wat een daling van 3,3 procent is ten opzicht van 2018.

De markt voor mobiele telefoons gaat naar verwachting een record zetten voor de slechtste prestaties van dit soort apparaten. Gartner verwacht dat dit jaar 3,8 procent minder mobiele telefoons – dus smartphones en ‘domme’ mobiele telefoons – verkocht worden.

“De huidige mobiele telefoonmarkt van 1,7 miljard verkopen is ongeveer 10 procent lager dan de 1,9 miljard verkopen in 2015”, aldus research director Ranjit Atwal. “Als mobiele telefoons geen significante nieuwe functie, efficiëntie of ervaringen leveren, gaan gebruikers niet upgraden en wordt de levenscyclus van deze apparaten langer.”

De verlengde levensduur van mobiele telefoons begon in 2018 en zet dit jaar dus door. Gartner verwacht dat de levensduur van high-end telefoons van 2,6 jaar toeneemt naar 2,9 jaar in 2023. De verkoop van specifiek smartphones daalt volgens het bedrijf met 2,5 procent in 2019, wat de sterkste daling ooit is.

5G gaat snel stijgen

Op het gebied van 5G-telefoons komt echter wel een stijging, aldus Gartner. Naar verwachting biedt 7 procent va de wereldwijde providers van communicatie een commerciële, draadloze 5G-verbinding. Dat betekent dat ook de 5G-apparaten een stijging door gaan maken.

In 2020 representeren telefoons die 5G ondersteunen volgens Gartner 6 procent van de gehele verkoop van telefoons. In 2023 komt een snelle groei en zijn de 5G-telefoons goed voor 51 procent van de verkopen.

Laptops

Op het gebied van PC’s is volgens Gartner nog best wat onzeker. De wereldwijde verkoop van PC’s kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 63 miljoen apparaten, een stijging van 1,5 procent. Maar het bedrijf verwacht dat de totale verkopen van 2019 uitkomen op 257 miljoen apparaten, wat 1 procent minder is dan in 2018.

Atwal verwacht dat het doorlopende handelsdispuut tussen de VS en China impact gaat hebben op de PC-markt.