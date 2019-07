‘Witte Huis wil met Intel, Google en Qualcomm over Huawei-verbod praten’

Topmensen van diverse Amerikaanse techbedrijven zijn bij het Witte Huis uitgenodigd om over het verbod op handel met het Chinese Huawei te praten. Dat stellen twee bronnen die op de hoogte zijn van de vergadering tegenover Reuters.

De vergadering wordt georganiseerd door economisch adviseur Larry Kudlow van het Witte Huis. Ook is minister van Financiën Steven Mnuchin aanwezig. Topmensen van Intel en Qualcomm zijn uitgenodigd. Verder kan Microsoft een uitnodiging krijgen, evenals Broadcom. Een ambtenaar van het Witte Huis heeft bevestigd dat de vergadering plaatsvindt en stelt dat Google en Micron aanwezig zijn. Volgens die ambtenaar gaat de vergadering echter over economische vraagstukken.

Huawei komt waarschijnlijk wel aan bod, “maar dat is niet de reden dat ze de vergadering houden”, aldus de ambtenaar, die anoniem wilde blijven.

Zwarte lijst

De Chinese fabrikant Huawei staat sinds mei op een zogenaamde Entity List. Dat betekent dat Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven met de fabrikant, tenzij ze hier een uitzonderingslicentie voor krijgen. Die licenties worden echter nauwelijks afgegeven. Eerder deze maand werd het verbod iets versoepeld. Bedrijven kunnen nu een licentie krijgen om handel te drijven met de fabrikant, mits er geen gevaar is voor de nationale veiligheid. Die versoepeling volgde nadat president Trump zei dat Amerikaanse bedrijven hun apparatuur aan Huawei moeten kunnen verkopen. Kudlow benadrukte bij de versoepeling dat de licentievereisten slechts tijdelijk minder streng zijn. Mnuchin zou Amerikaanse bedrijven sterk motiveren om een licentievoorstel in te dienen.

Verbod op patentverkoop

Ondertussen wordt er echter over een nieuw verbod voor Huawei gesproken. Het Amerikaanse Senaat werkt aan een wetsvoorstel waarmee het verboden wordt voor de fabrikant om patenten te kopen of te verkopen. Ook een exclusieve licentie op een patent nemen, mag dan niet meer. Huawei probeert Verizon Communications sinds het op de zwarte lijst staat te dwingen om licentiekosten te betalen voor ruim tweehonderd patenten. Ook zou het bedrijf dreigen om royalties te verhogen voor Amerikaanse bedrijven die afhankelijk zijn van patenten. Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, kan de overheid ingrijpen bij binnenlandse rechtszaken rondom patentschending. Dit kan alleen als er een bedrijf van de zwarte lijst bij betrokken is, wat dus het geval is bij Huawei.