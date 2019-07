Docker maakt Docker Enterprise 3.0 algemeen beschikbaar

Docker heeft de nieuwe versie van zijn ontwikkelingsplatform voor container-applicaties algemeen beschikbaar gemaakt. Het platform werd in april al beschikbaar als bètaversie.

Docker Enterprise 3.0 is een enterprise-variant van de open source-tools van het bedrijf. Met het platform kunnen ontwikkelaars container-gebaseerde software-applicaties bouwen. Bij de lancering van de bètaversie van het platform werd al duidelijk dat er diverse nieuwe functies beschikbaar worden. Zo is Docker Kubernetes Services (DKS) uitgerold. Volgens senior product marketing manager David Hamdani is dat de “enige oplossing die Kubernetes van de ontwikkelaarsdesktop integreert naar de productieserver”.

DKS verbetert onder meer de beveiliging, toegangscontroles en geautomatiseerd beheer van de levenscyclus. Daarnaast biedt de oplossing ondersteuning voor Swarm Services. Dat is een functie die met verschillende instances op diverse hosts praat.

Docker Desktop Enterprise

Ook nieuw is Docker Desktop Enterprise. Deze tool is bedoeld om de onboarding van ontwikkelaars te versnellen en de productiviteit te verbeteren. De tool repliceert de configuratie-instellingen van een container-omgeving van een bedrijf op individuele werkstations. Daardoor moet alle code hetzelfde doen op een laptop en in de productie-omgeving.

Docker Applications is een functie waarmee het beheer van applicaties die over verschillende toolchains verspreid zijn samengebracht wordt in een enkel packaging format. Ontwikkelaars kunnen vooraf geconfigureerde templates maken die verschillende componenten bevatten.

Volgens Hamdani kunnen ontwikkelaars de verschillende gedistribueerde resources bundelen, die samen “een moderne applicatie in een enkel object vormen, dat eenvoudig gedeeld en geïnstalleerd kan worden en overal kan draaien”.

Lifecycle automatisering

Tot slot krijgt het platform nieuwe tools voor het automatiseren van de lifecycle. Deze tools zijn ontworpen voor doorlopende operaties, waarmee het voor ontwikkelaars eenvoudiger moet worden om de deployment van container-gebaseerde apps op verschillende infrastructuren te versnellen.

“Door een eenvoudige set van CLI-commando’s te gebruiken, kunnen operationele teams eenvoudig hun Docker Enterprise-clusters deployen, schalen, een backup maken, deze herstellen en upgraden op hybride en multicloud deployments op AWS, Azure of VMware”, aldus Hamdani.