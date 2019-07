Microsoft en OpenAI tekenen AI-deal van 1 miljard

Microsoft heeft een miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI, een bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie uit San Francisco. De bedrijven hebben een partnerschap aangekondigd van meerdere jaren voor het ontwikkelen van een high-level AI die uiteindelijk menselijke intelligentie moet benaderen.

Het doel van OpenAI is om een complexe AI te ontwikkelen die behalve ingewikkelde vaardigheden als beeldherkenning of schaken ook zelf nieuwe taken onder de knie kan krijgen, met andere woorden dus een zelflerende AI. Verder staat bij het ontwikkelen van deze kunstmatige intelligentie centraal dat de mensheid er profijt van heeft (“friendly AI”). Het bereiken van dit doel kan volgens experts tientallen jaren tot meer dan een eeuw duren. Microsoft maakt het met deze investering mogelijk voor OpenAI om hoog te blijven mikken en andere AI-spelers als Google en Facebook te kunnen bijhouden.

De deal omvat voor Microsoft natuurlijk een wederdienst, namelijk dat OpenAI exclusief de clouddiensten van Microsoft zal gaan gebruiken. Zo kan OpenAI weer beschikken over de infrastructuur die het nodig heeft om de data-intensieve taken uit te voeren die nodig zijn bij AI-projecten op grote schaal. Het is niet precies duidelijk hoe de investering eruitziet, maar een aanzienlijk deel is volgens OpenAI Chief Technology Officer Greg Brockman een “cash investment”. Het grootste deel van dat geld zal worden besteed aan meer rekenkracht. Ook is afgesproken dat Microsoft uiteindelijk de enige bron van dat geld wordt voor OpenAI.

De ene hand wast de andere

In ruil daarvoor zal het lab de initiatieven van Microsoft op het gebied van machine learning ondersteunen. Microsoft is voor OpenAI vanaf nu voorkeurspartner voor het commercialiseren van de AI-innovaties van het bedrijf. OpenAI zal daarom voor een aantal technologieën een licentie verstrekken aan Microsoft. Ook zal het diensten gaan aanbieden op het Azure Cloud-platform van Microsoft, en bovendien met het bedrijf gaan samenwerken aan nieuwe projecten (hierover is nog weinig tot niets bekend).

“Door het samenbrengen van OpenAI’s baanbrekende technologie met nieuwe AI-supercomputingtechnologieën is het onze ambitie om AI te democratiseren – met behoud van de veiligheid van AI – zodat iedereen hiervan kan profiteren”, zegt Microsoft CEO Satya Nadella. OpenAI is oorspronkelijk opgericht als non-profit, maar het werkt sinds kort met een nieuw bedrijfsmodel. Nadat Altman in maart het roer overnam verschoof het bedrijf het grootste deel van de activiteiten naar een zogenaamde capped-profit genaamd OpenAI LP, waardoor investeerders een bescheiden rendement kunnen verwachten. Hierdoor kan het bedrijf gemakkelijker kapitaal aantrekken om de ontwikkeling van AI-technologie te versnellen.