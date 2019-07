Europese burgers in Groot-Brittannië mogen .eu-domeinen na Brexit behouden

Europese burgers die in Groot-Brittannië wonen mogen na de Brexit hun .eu-domeinen behouden. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Daarmee komt de Commissie terug op een eerder besluit.

In januari besloot de Commissie nog dat Europese burgers in Groot-Brittannië hun .eu-domeinen niet mochten behouden. De domeinnamen moesten binnen twee maanden voordat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat opgezegd worden.

Nu heeft de Commissie dus voor een ander standpunt gekozen. De Commissie stelt dat Europese burgers in Groot-Brittannië hun .eu-domeinen mogen houden als de Brexit plaatsvindt, “als gevolg van veranderingen aan de .eu-criteria”. Vanaf 19 oktober is het staatsburgerschap namelijk ook een criteria voor ingezetenschap.

Met andere woorden: staatsburgers mogen een .eu-domein krijgen, ook als ze niet in de EU wonen. Die regels gelden bovendien voor Europese organisaties die in het land zitten.

Regels voor organisaties hetzelfde

De regels voor organisaties die in Groot-Brittannië zitten, maar niet in de Europese Unie blijven hetzelfde. Dat geldt ook voor burgers die geen Europees staatsburgerschap hebben en in Groot-Brittannië wonen.

Voor deze organisaties en individuen geldt dat ze geen domeinen met de eu-extensie kunnen registeren of hernieuwen voordat de Brexit gebeurd is.

Bovendien kunnen domeinnamen met de extensies die in handen zijn van dergelijke bedrijven of individuen na de Brexit teruggetrokken worden door de beheerspartij van de domeinnamen.

Nadelen

Overigens komt het wijzigen van de regels over de domeinen vooral met nadelen. Vooral bedrijven die klanten in de Europese Unie hebben, hebben over het algemeen interesse in een website met deze domeinnaamextensie. Maar die kunnen dergelijke bedrijven dus niet meer krijgen, tenzij ze ook in de Unie geregistreerd zijn.

En dat is niet de enige impact die de Brexit waarschijnlijk heeft op de tech-industrie. Binnen de markt zijn zorgen over de impact op inwaartse investeringen, de mogelijkheid van bedrijven om experts vanuit heel Europa binnen te halen en de mogelijkheid om producten en diensten binnen de EU te verkopen.