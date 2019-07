Microsoft wil prijzen en packaging van Dynamics 365 opnieuw aanpassen

Microsoft is van plan om de manier waarop het zijn Dynamics 365 CRM- en ERP-applicaties prijst en verpakt aan te passen. De wijzigingen moeten op 1 oktober van kracht worden, meldt ZDNet.

Op dit moment biedt Microsoft CRM via een Customer Engagement Plan voor 115 dollar per gebruiker per maand. ERP wordt via het Unified Operations Plan aangeboden, dat 190 dollar per gebruiker per maand kost. Ook is er een gecombineerd Dynamics 365 Plan voor 210 dollar per gebruiker per maand.

Dat model wordt nu aangepast, omdat deze abonnementsvormen er nu voor zorgen dat klanten over de prijzen praten en niet over de “waarde”. Daarnaast betalen veel klanten minder voor abonnementen dan wanneer ze alleen de enkele apps kopen die ze echt gebruiken. In het geval van Dynamics 365 Customer Experience gebruikt 80 procent bijvoorbeeld maar één app.

Lagere prijzen

Het nieuwe model speelt daar dan ook op in. Dynamics 365 Customer Engagement moet voortaan verkocht worden als een basislicentie met aanvullende licenties, die met hoge kortingen apart verkocht kunnen worden als dat nodig is.

Het nieuwe abonnement wordt dus goedkoper. Waar er nu 115 dollar per gebruiker per maand betaald wordt, wordt dat 95 dollar per gebruiker per maand. Voor de aanvullende licentie wordt nog eens 20 dollar per gebruiker per maand betaald.

Het huidige Unified Operations Plan wordt opgedeeld in vier aparte applicaties. Het gaat om Finance, Supply Chain Management, Talent en Retail.

De Dynamics 365-apps kunnen nog steeds wel gebundeld worden. Het nieuwe model komt ook met nieuwe prijzen per app. Sommige klanten kunnen daardoor een prijsverhoging van 10 procent zien, aldus Microsoft.

Eerdere wijzigingen

Het is niet voor het eerst dat Microsoft de prijzen en licenties voor Dynamics 365 aanpast. In 2016 kostte een mkb-bundel voor ERP- en CRM-applicaties en -diensten nog 50 dollar per gebruiker per maand. Toen werden bovendien nog een Business Edition-bundel en een Enterprise Edition-bundel verkocht. Microsoft koos er in 2017 voor om het onderscheid tussen de bundels weg te halen.