Apple op het punt om 5G-modemdivisie van Intel over te nemen

Apple is in een vergevorderd stadium om de 5G-modemdivisie van Intel te gaan overnemen. De divisie van Intel, die al een tijd lang verlies leed, zal voor om en nabij de 1 miljard dollar worden gekocht.

De eerste geruchten van interesse in een overname bij Apple ontstonden in april. Het bedrijf liet toen nog weten dat de componenten van Qualcomm gebruikt zouden worden in plaats van die van Intel, voor toekomstige iPhones en iPads. De verklaring van Apple was toen dat het simpelweg te lang duurde tot Intel met een werkende 5G-modem op de proppen kwam. Intel was op dat moment nog twee tot drie jaar verwijderd van een werkende 5G-modemchip. Ook was Apple niet onder de indruk van voorlopige ontwerpen.

Niet meer wisselen van leveranciers

Volgens de Wall Street Journal zouden de onderhandelingen al volgende week kunnen worden beslist. Als dit klopt zou Apple zowel patenten als medewerkers van de Intel-divisie krijgen voor de ontwikkeling van eigen 5G-chips. Ondanks dat Apple de eerdere vertraging bij Intel kon overbruggen met de hulp van Qualcomm, wordt niet verwacht dat Apple eerder dan 2020 de eerste iPhone op 5G zal introduceren. Dit in tegenstelling tot concurrenten als Samsung en Huawei, die op dit moment al 5G-smartphones hebben aangekondigd.

Apple is al vaker veranderd van leverancier: De originele iPhones van het bedrijf maakten gebruik van modems van Infineon, en in 2011 begon Apple Qualcomm-chips te gebruiken. In 2016 stapte Apple over naar Intel vanwege een juridisch conflict met Qualcomm; daarna ging Apple dus weer terug naar Qualcomm door vertraging bij Intel. Het lijkt er nu op dat Apple dit wisselpatroon kan beëindigen als het bedrijf zelf modems gaat produceren vanuit de overgenomen Intel-divisie, maar de vraag is of de modemchips dan competitief zijn. “Het is één ding om intern gebruikte componenten te creëren, maar iets anders om te slagen ten opzichte van de concurrentie,” zegt Holger Mueller, analyst bij onderzoeksbureau Constellation Research.