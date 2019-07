Serverless breidt gratis Framework uit met monitoring- en beveiligingsopties

Serverless heeft zijn gratis framework uitgebreid met monitoring- en beveiligingsopties. Op die manier wil het bedrijf er een end-to-end-tool van maken, die ook na de uitbreiding gratis blijft.

Austen Collins, oprichter en CEO van het bedrijf, stelt tegenover TechCrunch dat zijn team een “perfect geïntegreerde oplossing voor ontwikkelaars en ontwikkelingsteams” wil maken. Reden is dat “we ze in staat willen stellen om zoveel mogelijk te innoveren en zo autonoom mogelijk te zijn”.

Daarnaast ziet hij in dat operaties moeten verbinden met andere tools. Het framework kan dan ook verbinding maken met andere systemen.

De nieuwe tooling komt met een geïntegreerde omgeving. Na het deployen kunnen gebruikers op een foutmelding of beveiligingsmelding klikken en naar een dashboard gaan om meer informatie over het probleem op te vragen. Door te klikken is het ook mogelijk om precies te zien waar de fout zich voordoet, om het oplossen ervan te vereenvoudigen.

Serverless computing

Bij serverless computing worden alleen de computing resources gebruikt die nodig zijn om een functie uit te voeren. Nadat het proces voltooid is, verdwijnen de resources weer. Daardoor kan het kostenefficiënter zijn dan een server huren of kopen die altijd aan staat, ongeacht of deze gebruikt wordt.

Dit betekent ook dat ontwikkelaars op een andere manier moeten nadenken over hoe ze code schrijven. Tot Serverless zijn framework op de markt bracht, moesten programmeurs vooral hun eigen tools maken om hun programma’s te ontwikkelen, deployen en testen.

In 2015 verscheen het framework van Serverless, dat die tooling gratis aanbood. In eerste instantie omvatte het framework alleen ontwikkeling, deployment en testing.

Steeds populairder

Onderzoek van The New Stack uit december vorig jaar toont bovendien dat serverless computing steeds populairder wordt. Voor 50 procent van de respondenten is dit zelfs al de normaalste zaak van de wereld.

28 procent van de ondervraagden zei in december dat ze de techniek in de komende 18 maanden gaan implementeren. 32 procent zei verder dat een kwart van al hun grootzakelijke workloads al op een serverless-architectuur draait.