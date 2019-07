Capgemini lanceert automatiseringsplatform Intelligent Automation Platform

Capgemini heeft zijn Intelligent Automation Platform (CIAP) gelanceerd. Dit platform moet de snelle implementatie van automatisering op schaal mogelijk maken. Met CIAP is end-to-end-automatisering mogelijk voor applicaties, IT en bedrijfsactiviteiten.

CIAP is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) en stelt klanten van Capgemini in staat om innovatie en transformatie in de gehele organisatie te stimuleren.

Volgens onderzoek van het bedrijf zelf is dat een welkome oplossing. Slechts 16 procent van de ondernemingen maakt volgens dat onderzoek namelijk op grote schaal gebruik van meervoudige toepassingen. Dat terwijl automatisering kostenbesparingen van 32 tot 165 miljard dollar op kunnen leveren.

CIAP is een plug and play-platform waarmee bedrijven van losstaande Intelligent Automation (IA) initiatieven over kunnen stappen naar een bedrijfsbrede automatiseringsaanpak. Daarmee wordt de inzet van meer hoogwaardige projecten mogelijk, aldus Capgemini.

Schaalbaar

Sarah Burnett, Executive Vice President en Distinguished Analyst bij Everest Group, stelt dat de evolutie van IA plaatsvindt op een moment dat “de complexiteit van de technologie een eerste zorg is geworden voor ondernemingen”. “Een alles-in-één IA-platform in de cloud kan een manier zijn om dit probleem aan te pakken.”

CIAP maakt dan ook gebruik van de schaalbaarheid van een cloud-gebaseerde omgeving. Dat betekent dat ook alle innovaties die als managed services via de cloud aangeboden worden, ingezet kunnen worden.

Daarnaast biedt het volgens het bedrijf verbeterde efficiëntie via een platform controletoren met real-time AI en analytics-monitoring, en 24/7 bot-prestaties.

Automation Drive-suite

CIAP is onderdeel van de Automation Drive-suite van Capgemini. Binnenin de FastTrack Hub zitten herbruikbare, kant-en-klare intelligente automatiseringsoplossingen, bots, accelerators en use cases voor schaalvoordelen bij implementaties.

Het nieuwe platform komt volgens het bedrijf voort uit zijn ervaring met het aansturen van IA-programma’s voor meer dan 600 klanten wereldwijd. Het platform is per direct beschikbaar.