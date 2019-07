“Best presterende CIO’s richten zich op leiderschap en klantdoelen”

De best presterende CIO’s richten zich niet per se op technologie, maar meer op leiderschap, klantdoelen, werknemers en andere bedrijfsfuncties. Dat blijkt uit onderzoek van ServiceNow, uitgevoerd door Oxford Economics onder 516 CIO’s wereldwijd.

Hoewel CIO’s zich jarenlang met name op technologie richtten, blijkt nu dat 63 procent van hen gelooft dat zakelijke en leiderschapsvaardigheden belangrijker zijn dan technologische kennis.

Onderscheiden van de rest

Een vijfde van de CIO’s die zegt dat ze voldoen aan de belangrijkste vaardigheden voor hun functie, zeggen zich ook op drie punten te onderscheiden van de rest. Deze groep zegt voorop te lopen als het gaat om het digitaliseren van workflows, invloed te hebben in de boardroom en een externe focus te hebben op klanten.

Verder blijkt dat de best presterende CIO’s zich op strategie richten en niet of in mindere mate op processen. Verder richten ze zich minder op het koppelen van IT-doelstellingen met bedrijfsdoelstellingen.

De CIO’s rapporteren verder meer productiviteit, innovatie en klanttevredenheid in hun organisatie. Bovendien hebben zij de beste relatie met andere leiders. Het gaat dan met name om de CEO en de chief human resources officer (CHRO).

Samenwerkingen zijn belangrijk

De respondenten stellen verder dat samenwerkingen en teamoverstijgende projecten op directieniveau een belangrijk onderdeel zijn van hun rol. 69 procent vindt een samenwerking met de CEO om plannen te maken voor de organisatie bijvoorbeeld cruciaal voor hun rol. 77 procent vindt daarnaast samenwerken met de CHRO voor talentstrategieën belangrijk.

Ook geeft 64 procent aan dat ze vinden dat ze andere directieleden moeten onderwijzen over digitale technologieën.

Automatisering

Natuurlijk zijn CIO’s ook veel bezig met technologische verantwoordelijkheden. De meest succesvolle CIO’s zijn vanuit technologisch perspectief bezig met het automatiseren en integreren van werkprocessen. Ook introduceren ze digitale workflows om de resultaten te verbeteren.

80 procent vindt dat digitale workflows dan ook belangrijk zijn om de efficiëntie te verbeteren. Volgens 78 procent zijn die digitale workflows belangrijk voor financiële prestaties en productiviteit. Ook zijn digitale workflows belangrijk voor werknemersprestaties (76 procent) en innovatie (75 procent).